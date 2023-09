Natan abiterà nell’appartamento che fu di Ancelotti: dove ha trovato casa il brasiliano

Natan Bernardo De Souza ha trovato casa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l difensore brasiliano abiterà in un noto parco residenziale in via Torquato Tasso, nel quartiere Chiaia a Napoli. A pochi chilometri dallo stadio Diego Armando Maradona, il calciatore ha scelto lo stesso appartamento che fu di Carlo Ancelotti, ex allenatore del club azzurro. Arrivato questa estate dal Red Bull Bragantino, il calciatore non ha ancora trovato spazio in campo.

Per ora Rudi Garcia ha preferito non lanciarlo nella mischia, affidandosi agli esperti Amir Rrahmani e Juan Jesus. Il Calcio Napoli l’ha acquistato per sostituire il miglior difensore della scorsa Serie A Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco. Probabilmente il peso delle aspettative che premono sulle sue spalle ha spinto il tecnico franco-spagnolo a non rischiare di bruciarlo nelle prime uscite stagionali, attendendo il momento giusto per inserirlo. Del resto quello del difensore centrale è un ruolo troppo importante per avventarsi in scelte che possono diventare fatali in termini di risultato.

Diversamente da quanto fatto con Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, Natan infatti è stato preservato: il ragazzo intanto sta studiando l’italiano e si dimostra molto volenteroso. Il tempo d’attesa del suo esordio potrebbe volgere al termine già sabato 16 settembre, quando la Società Sportiva Calcio Napoli affronterà al Luigi Ferraris di Genova i rossoblu neopromossi allenati da Alberto Gilardino. Quella potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo sul terreno di gioco con indosso la maglia azzurra, perché no fin dal primo minuto: Amir Rrahmani viene infatti dalle due sfide con la nazionale kosovara, ed in vista della partita di UEFA Champions League in programma mercoledì 20 settembre a Braga, potrebbe beneficiare di un po’ di riposo.