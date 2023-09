Napoli, contro il Genoa i migliori talenti d’Europa al servizio di Victor Osimhen

In virtù dell’assenza forzata per l’infortunio rimediato con la nazionale italiana di Matteo Politano, Rudi Garcia potrebbe decidere di schierare contro il Genoa sabato 16 settembre una coppia inedita ricca di talento al fianco di Victor Osimhen. Il tecnico franco-spagnolo, infatti, potrebbe scegliere di lasciare in panchina Giacomo Raspadori e lanciare dall’inizio Jesper Lindstrom al fianco del nigeriano e di Khvicha Kvaratskhelia.

Società Sportiva Calcio Napoli, contro il Genoa Cricket and Football Club probabile spazio alla coppia Kvaratskhelia-Lindstrom

La Società Sportiva Calcio Napoli potrebbe così avere nell’undici iniziale di Marassi addirittura il miglior calciatore della passata Serie A e il “Rookie of the Season 2021/2022” (miglior giovane della stagione) della Bundesliga. Un vero e proprio arsenale di giocate, tocchi di classe ed assist al servizio del capocannoniere dello scorso campionato. Un tridente esplosivo che fa invidia alle grandi d’Europa, tra le quali i partenopei sono entrati di diritto grazie alla storica quanto strameritata conquista dello Scudetto.

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 18.00 Football Club Internazionale Milano-Associazione Calcio Milan (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 20.45 Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 12.30 Cagliari Calcio-Udinese Calcio (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Frosinone Calcio-Unione Sportiva Sassuolo Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Lecce (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Atalanta Bergamasca Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 20.45 Associazione Sportiva Roma-Empoli Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 18.00 Unione Sportiva Salernitana 1919-Torino Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 20.45 Hellas Verona Football Club-Bologna Football Club 1909 (DAZN – Sky – NOW)

CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A TIM 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano 9 (Champions League)

3. Football Club Juventus 7 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 7 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 6 (Europa League)

6. Hellas Verona Football Club 6 (Conference League)

7. Atalanta Bergamasca Calcio 6

8. Torino Football Club 4

9. Frosinone Calcio 4

10. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 4

11. Bologna Football Club 1909 4

12. Associazione Calcio Monza 3

13. Genoa Cricket and Football Club 3

14. Società Sportiva Lazio 3

15. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

16. Unione Sportiva Salernitana 1919 2

17. Udinese Calcio 2

18. Cagliari Calcio 1 (Serie B)

19. Associazione Sportiva Roma 1 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)