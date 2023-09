Presentazione ‘Vita da Carlo 2’, ADL: “Questo Napoli ricorda il mio ‘Manuale d’amore”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della squadra azzurra nel corso della presentazione della seconda stagione di “Vita da Carlo”, la serie prodotta da Filmauro in esclusiva su Paramount+ con Carlo Verdone protagonista. Il patron ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

Il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis alla presentazione della seconda stagione di “Vita da Carlo”: “Questa squadra mi ricorda il mio film ‘Manuale d’amore'”

Simpatico il siparietto con l’attore, che ha sottolineato di essere “un po’ stanco di questo calcio dove le bandiere se ne vanno in Arabia, ecco perché ieri sera sono stato tanto felice per i due gol di Frattesi”. “Anche Giacomo Raspadori è stato bravo!” ha aggiunto ADL, riportando al centro del dibattito la sua Società Sportiva Calcio Napoli. “Se mi sta piacendo in questa prima parte di stagione? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare” il parere del numero uno del club partenopeo. Il quale, a precisa domanda su quale suo film possa ispirare questo nuovo corso targato Rudi Garcia, ha citato “Manuale d’amore, cioè la mia prima produzione da quando nel 2004 mi sono avvicinato al calcio. Che sia di buon auspicio“.