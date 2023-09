Olivera a rischio per Genoa-Napoli: il terzino non è ancora rientrato in Italia

Mentre volge al termine anche questa pausa nazionale, i calciatori sono tornati ai rispettivi club per riprendere gli allenamenti, in vista della giornata di campionato che inizierà sabato pomeriggio. Ma per il Calcio Napoli l’organico non è ancora al completo. Chi è l’assente? Mathias Olivera, che ha dovuto pagare una scelta abbastanza incomprensibile dell’Uruguay.

Oliveira tarda ad arrivare, il Napoli di Garcia rischia di perderlo per Genova

La scelta è abbastanza discutibile da parte dell’Uruguay che ha giocato nella notte tra martedì e mercoledì contro l’Ecuador. Partita conclusa con la sconfitta della Celeste per 2-1, con il terzino della Società Sportiva Calcio Napoli che è entrato nella ripresa facendosi anche ammonire dopo pochi minuti.

Il calciatore per colpa di questo piccolo ritardo non si allenerà oggi. Anzi, non sarà proprio presente al Konami Center di Castelvolturno. La speranza è quella di poter rientrare regolarmente per domani (giorno in cui il Napoli partirà verso Genova).

Per la partita di sabato sera (con calcio d’inizio alle 20:45) non ci sono da segnalare altre defezioni, tranne quella nota per Politano che è tornato prima dal ritiro con l’Italia a causa di un problema fisico. L’unico dubbio dunque rimane per la fascia sinistra con Mario Rui che scalpita per il posto di Olivera che rimane a questo punto un dubbio che solamente domani sarà sciolto.

Per l’attacco invece dubbi non ce ne sono: con l’infortunio di Politano la scelta ricade sul giovane danese Lindstrom che nelle partite con la sua Nazionale ha incantato con giocate e tocchi di classe, mancando solamente l’appuntamento con il gol. Tornati regolarmente alla base anche tutti gli altri nazionali, con Osimhen che è stato il primo grazie all’unica partita giocata domenica sera in cui ha regalato gol e spettacolo per la sua Nigeria.