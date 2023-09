Napoli femminile, presentate le nuove divise firmate DaniloPè. Domenica inizia la Serie A

Il Napoli Femminile di calcio si appresta ad iniziare ufficialmente la stagione 2023/2024, che sancisce il ritorno in Serie A per le ragazze partenopee. Dopo la splendida cavalcata conclusa con la promozione in massima divisione, il club ha deciso di affidare al noto illustratore DaniloPè, al secolo Danilo Pergamo, la grafica delle nuove divise da gioco. La squadra scenderà in campo domenica 17 settembre a Como con calcio d’inizio alle 12,30 nella sfida valida per la prima giornata.

Questi i kit gara per la stagione 2023/2024. Il Napoli Femminile ha voluto che a disegnarli fosse Danilo Pergamo – celebre illustratore partenopeo. Sua la creatività della maglia, che è un chiaro omaggio alle donne della nostra città.

“L’idea di base è stata appunto quella di rendere le calciatrici le “sirene” di una moderna Partenope – spiega Danilo Pergamo -. Poiché la particolarità della sirena sta proprio nella zona del ventre, dove le squame della coda si diradano lasciando spazio alla pelle, ho pensato di realizzare nella parte inferiore della maglia una texture particolare con delle vere e proprie scaglie che iniziano a a mancare pian piano che si risale verso il corpo della calciatrice-sirena.”