Prosegue il momento magico di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia: dopo essere stati inseriti nella lista dei 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro, infatti, le punte di diamante della Società Sportiva Calcio Napoli sono tra i migliori calciatori dell’anno che si contenderanno il “The Best FIFA Men’s Player”, nell’ambito della rassegna The Best FIFA Football Awards™ 2023.

I calciatori della Società Sportiva Calcio Napoli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia nominati per il premio “The Best FIFA Men’s Player”

La FIFA si prepara ancora una volta a incoronare i migliori interpreti del calcio femminile e maschile nei The Best FIFA Football Awards™ 2023, con la conferma di una lista di candidati ricca di stelle.

I fan del calcio di tutto il mondo potranno votare per il Miglior giocatore femminile FIFA, il Miglior giocatore maschile FIFA, il Miglior allenatore femminile FIFA, il Miglior allenatore maschile FIFA, il Miglior portiere femminile FIFA, il Miglior portiere maschile FIFA e il FIFA Fan Award.

Le protagoniste di una Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 da record si riflettono nelle nomination per il premio Best FIFA Women’s Player, con Aitana Bonmati, vincitrice dell’adidas Golden Ball dei Mondiali, tra le quattro giocatrici della Spagna in lizza. Quattro giocatrici dell’Inghilterra, seconda classificata, e tre australiane, che hanno sfiorato la finale in casa, fanno parte di una rosa di 16 giocatrici.

Sei dei 12 candidati al premio per il miglior giocatore maschile FIFA provengono dalla squadra vincitrice del treble del Manchester City, così come il suo manager Pep Guardiola, che è candidato al premio per il miglior allenatore maschile FIFA insieme a quattro dei suoi colleghi.

Le vincitrici del premio FIFA Best Women’s Coach per il 2021 e il 2022 – Emma Hayes e Sarina Wiegman – sono due del quintetto nominato in questa categoria.

Le nomination per il Miglior portiere femminile sono dominate da coloro che hanno brillato in Australia e Nuova Zelanda a luglio e agosto. La vincitrice del Golden Glove Mary Earps è affiancata dalla medaglia d’oro Catalina Coll, tra i sette nominati. Nella corrispondente categoria maschile, sono stati selezionati cinque candidati provenienti da tre continenti.

The Best FIFA Women’s Player

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Mary Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

The Best FIFA Men’s Player

Julian Alvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gundogan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia (Calcio Napoli)

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Victor Osimhen (SSC Napoli)

Declan Rice

Bernardo Silva

The Best FIFA Women’s Coach

Peter Gerhardsson

Jonatan Giraldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarina Wiegman

The Best FIFA Men’s Coach

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi

The Best FIFA Women’s Goalkeeper

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Mary Earps

Christiane Endler

Zecira Musovic

Sandra Panos Garcia-Villamil

The Best FIFA Men’s Goalkeeper

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Andre Onana

Marc-Andre ter Stegen

The FIFA Fan Award

Club Atlético Colón fan

Fran Hurndall

Miguel Ángel, Millonarios fan

Il periodo di qualificazione per i premi femminili – Miglior giocatrice, Miglior allenatore e Miglior portiere – va dal 1° agosto 2022 al 20 agosto 2023, data della finale della Coppa del mondo femminile FIFA.

Per i premi maschili – Miglior giocatore maschile, Miglior allenatore maschile e Miglior portiere maschile – il periodo di qualificazione era compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023.

Le votazioni per il FIFA Puskás Award, che sarà assegnato al marcatore del miglior gol nel periodo di qualificazione pertinente – tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023 – si svolgeranno a partire dal 21 settembre.

The Best 2022 – I vincitori

The Best FIFA Men’s Player: Lionel Messi

The Best FIFA Women’s Player: Alexia Putellas

The Best FIFA Men’s Goalkeeper: Emiliano Martinez

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: Mary Earps

The Best FIFA Men’s Coach: Lionel Scaloni

The Best FIFA Women’s Coach: Sarina Wiegman

The FIFA Puskás Award: Marcin Oleksy

The FIFA Fair Play Award: Luka Lochoshvili

The FIFA Fan Award: Argentina fans