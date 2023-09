Spalletti in lizza per il “The Best FIFA Men’s Coach” grazie allo Scudetto vinto

Non solo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Nell’ambito dei The Best FIFA Football Awards™ 2023, anche Luciano Spalletti è stato inserito tra i cinque migliori allenatori dell’anno. Grazie alla straordinaria cavalcata guidata dal tecnico di Certaldo che ha portato alla conquista dello storico terzo Scudetto azzurro, l’ex mister della Società Sportiva Calcio Napoli ed attuale commissario tecnico della nazionale italiana contenderà l’ambito premio a Pep Guardiola del Manchester City, Simone Inzaghi dell’Inter, Ange Postecoglou del Celtic di Glasgow (ora al Tottenham) e Xavi del Barcellona.

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Mary Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

Julian Alvarez

Marcelo Brozovic

Kevin De Bruyne

Ilkay Gundogan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia (Calcio Napoli)

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Victor Osimhen (SSC Napoli)

Declan Rice

Bernardo Silva

Peter Gerhardsson

Jonatan Giraldez

Tony Gustavsson

Emma Hayes

Sarina Wiegman

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Xavi

Mackenzie Arnold

Ann-Katrin Berger

Catalina Coll

Mary Earps

Christiane Endler

Zecira Musovic

Sandra Panos Garcia-Villamil

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Andre Onana

Marc-Andre ter Stegen

Club Atlético Colón fan

Fran Hurndall

Miguel Ángel, Millonarios fan

The Best 2022 – I vincitori

The Best FIFA Men’s Player: Lionel Messi

The Best FIFA Women’s Player: Alexia Putellas

The Best FIFA Men’s Goalkeeper: Emiliano Martinez

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: Mary Earps

The Best FIFA Men’s Coach: Lionel Scaloni

The Best FIFA Women’s Coach: Sarina Wiegman

The FIFA Puskás Award: Marcin Oleksy

The FIFA Fair Play Award: Luka Lochoshvili

The FIFA Fan Award: Argentina fans