Il capitano Giovanni Di Lorenzo eletto MVP del mese di agosto dai tifosi del Napoli

Il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato eletto MVP del mese di agosto dai tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli.

Giovanni Di Lorenzo eletto MVP del mese di agosto dai tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli

Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Calcio Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il Capitano come miglior giocatore di questo inizio di stagione. Di Lorenzo nella gara di esordio vinta a Frosinone per 3-1 ha fornito ben due assist vincenti per la doppietta di Victor Osimhen. E nella seconda giornata contro il Sassuolo allo Stadio Maradona è andato egli stesso a segno siglando il gol del definitivo 2-0.

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 18.00 Football Club Internazionale Milano-Associazione Calcio Milan (DAZN)

16/09/2023 Sabato ore 20.45 Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 12.30 Cagliari Calcio-Udinese Calcio (DAZN – Sky – NOW)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Frosinone Calcio-Unione Sportiva Sassuolo Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Lecce (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Atalanta Bergamasca Calcio (DAZN)

17/09/2023 Domenica ore 20.45 Associazione Sportiva Roma-Empoli Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 18.00 Unione Sportiva Salernitana 1919-Torino Football Club (DAZN)

18/09/2023 Lunedì ore 20.45 Hellas Verona Football Club-Bologna Football Club 1909 (DAZN – Sky – NOW)

CLASSIFICA PROVVISORIA SERIE A TIM 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano 9 (Champions League)

3. Football Club Juventus 7 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 7 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 6 (Europa League)

6. Hellas Verona Football Club 6 (Conference League)

7. Atalanta Bergamasca Calcio 6

8. Torino Football Club 4

9. Frosinone Calcio 4

10. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 4

11. Bologna Football Club 1909 4

12. Associazione Calcio Monza 3

13. Genoa Cricket and Football Club 3

14. Società Sportiva Lazio 3

15. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

16. Unione Sportiva Salernitana 1919 2

17. Udinese Calcio 2

18. Cagliari Calcio 1 (Serie B)

19. Associazione Sportiva Roma 1 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)