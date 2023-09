LIVE/ Vigilia di Genoa-Napoli, segui in diretta la conferenza stampa di Rudi Garcia

13,05 – È finita la conferenza stampa di Rudi Garcia

Può essere il momento di vedere insieme Osimhen e Simeone? “Li abbiamo già usati quando volevamo ribaltare il risultato. Mi è piaciuto molto l’ingresso del Cholito contro la Lazio, ha creato vari pericoli. I ragazzi lo sanno, dobbiamo essere convinti di poter fare gol in qualsiasi secondo della partita. Abbiamo parlato di Raspadori numero 9, giocare con tre centravanti me lo dovrò inventare”.

È contento di Lobotka? “Contro la Lazio è stato il migliore in campo. Lo vedo bene, è un giocatore importante, tocca e toccherà tanti palloni come in passato, ricordandoci che giochiamo contro avversari che lo marcheranno individualmente. Ci dobbiamo adattare, non è importante se lui non tocca 100 palloni, basta che li toccano bene gli altri. Poi se lui si smarca e fa giocare bene la squadra tanto meglio. Avere un piano solo è molto pericoloso: se hai un solo giocatore per far uscire la palla da dietro e non lo hai a disposizione diventa un problema. Voglio tutta la squadra in grado di creare gioco”.

Come si motiva Kvaratskhelia che non segna da un po’? “È tornato ieri, ha giocato due volte novanta minuti, non ho potuto fare nulla. Non sono preoccupato per lui, gli è mancata un po’ di fortuna contro la Lazio soprattutto nel primo tempo. Farà gol e farà assist, basta che sta bene. Non era pronto a giocare tutta la partita contro la Lazio, ma il fatto che abbia giocato entrambe le partite con la Georgia è un buon segnale per noi”.

C’è ansia da parte dei giocatori per domani? “No, non c’è ragione. Dobbiamo fare meglio in attacco e magari fare non subire gol. La squadra ha ottimi giocatori ed un collettivo che ti deve portare a segnare almeno un gol in più degli avversari. La cosa più importante è tutelare l’aspetto fisico viste le tante partite in pochi giorni”.

Che Genoa si aspetta domani? “Il Genoa è un’ottima squadra. Anche se è una neopromossa è una grande società. Li abbiamo studiati, sono molto solidi soprattutto sul piano difensivo. Hanno battuto la Lazio all’Olimpico. Domani rincontrerò un mio ex giocatore, Kevin Strootman, e sono molto contento per questo. Anche se hanno fatto una sola vittoria, dovremo affrontarli in modo molto serio e rispettarli nel loro stadio. Dobbiamo pensare al 100% al campionato, dobbiamo pensare come se la stagione finisse a Genova senza pensare alla prossima di Champions”.

Natan è pronto per giocare?“Abbiamo svolto un lavoro più preciso con lui. Abbiamo recuperato il tempo che abbiamo perso non avendolo in ritiro. È arrivato dal Bragantino con un piccolo fastidio fisico che sta sparendo. Sono contento che Leo Ostigard ha giocato due volte novanta minuti. La cosa buona di questa sosta per le nazionali è che chi aveva bisogno di giocare l’ha fatto e ora sono più pronti per questo tour de force”.

De Laurentiis dice ‘c’è molto da lavorare’: “Il presidente ha ragione. Dobbiamo mostrare che abbiamo già svolto un lavoro importante, ma ci sono tante altre cose da migliorare. Dobbiamo finalizzare le nostre occasioni: va bene tirare in porta, ma prenderla è più importante”.

Il Napoli è primo per possesso palla e tiri tentati, è soddisfatto? “Dobbiamo migliorare nella gestione della gara. Quando hai la possibilità di fare dei gol li devi fare. Il problema delle ultime due partite è stato che abbiamo preso poco la porta. Dobbiamo essere in grado di gestire tutta la partita con un gioco di qualità e solidità difensiva, ma se così non fosse almeno dobbiamo segnare di più nei nostri momenti forti”.

Raspadori in nazionale: “Non ho potuto vedere tutte le partite perché ho troppi giocatori in nazionali. Giacomo Raspadori punta è un’opzione, lui può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Può giocare anche mezz’ala perché ha le qualità per farlo. Avendo uno come Victor Osimhen conviene anche a lui non giocare solo da numero 9, perché rischierebbe di avere poco spazio. Con noi già è partito due volte titolare, proprio perché lo reputiamo un calciatore importante”.

Ci sarà spazio per qualcun altro oltre ai soliti? “Darò spazio a chi lo merita e a chi è pronto. La squadra che inizierà domani non sarà la stessa che ha giocato contro la Lazio”.

Come ha ritrovato il gruppo e che cosa si aspetta da questo tour de force: “7 partite in 23 giorni saranno come una maratona. Dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato i miei giocatori ieri, ma non tutti erano in grado di allenarsi essendo stanchi per i viaggi. Sono contento che non ci sia nessun altro infortunato oltre Matteo Politano, anche se dovrebbe essere con noi a Genova”.

La conferenza stampa dell’allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli Rudi Garcia in diretta su Vesuviolive.it

12,40 – Il Calcio Napoli si appresta a tornare in campo dopo la sosta obbligata per le nazionali. Gli azzurri riprenderanno il cammino dalla difficile trasferta di Genova: calcio d’inizio previsto per domani 16 settembre alle ore 20,45.

12,30 – È quasi tutto pronto per la conferenza stampa dell’allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli Rudi Garcia.