Altro che Real Madrid: Politano ha già recuperato. A Genova possibile spezzone di gara

Buona notizia in casa Calcio Napoli. È meno grave del previsto l’infortunio patito da Matteo Politano in nazionale, che aveva allarmato lo staff medico e i tifosi partenopei. Il calciatore azzurro era stato costretto a lasciare anzitempo il ritiro dell’Italia dopo essere uscito alla fine del primo tempo della sfida contro la Macedonia del Nord, saltando la seconda partita della selezione allenata da Luciano Spalletti vinta contro l’Ucraina per 2-1.

L’allenatore della Società Sportiva Calcio Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa: “Matteo Politano verrà a Genova con noi, potrebbe scendere in campo”

L’allenatore Rudi Garcia nell’odierna conferenza stampa ha annunciato infatti a sorpresa che l’attaccante della Società Sportiva Calcio Napoli non solo prenderà parte alla trasferta di Genova, ma potrebbe addirittura scendere in campo nella ripresa: “Sette partite in ventitre giorni saranno come una maratona. Dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato i miei giocatori ieri, ma non tutti erano in grado di allenarsi essendo stanchi per i viaggi. Sono contento che non ci sia nessun altro infortunato oltre Politano, anche se dovrebbe essere con noi a Genova. La buona notizia di oggi è questa: Matteo partirà assieme alla squadra e anche se non partirà dall’inizio potrebbe entrare nella ripresa”.

Serie A Tim 2023/2024, quarta giornata: tutte le probabili formazioni

16/09/2023 Sabato ore 15.00 Football Club Juventus-Società Sportiva Lazio

16/09/2023 Sabato ore 18.00 Football Club Internazionale Milano-Associazione Calcio Milan

16/09/2023 Sabato ore 20.45 Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli



17/09/2023 Domenica ore 12.30 Cagliari Calcio-Udinese Calcio

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Frosinone Calcio-Unione Sportiva Sassuolo Calcio

17/09/2023 Domenica ore 15.00 Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Lecce

17/09/2023 Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Atalanta Bergamasca Calcio

17/09/2023 Domenica ore 20.45 Associazione Sportiva Roma-Empoli Football Club

18/09/2023 Lunedì ore 18.00 Unione Sportiva Salernitana 1919-Torino Football Club

18/09/2023 Lunedì ore 20.45 Hellas Verona Football Club-Bologna Football Club 1909