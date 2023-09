Genoa-Napoli, i 24 convocati di Rudi Garcia per la trasferta ligure: out Demme e Gollini

La Società Sportiva Calcio Napoli ha diramato la lista dei 24 convocati da Rudi Garcia per partita contro il Genoa Cricket and Football Club in programma domani 16 settembre 2023 alle ore 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli: i convocati di Rudi Garcia

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

