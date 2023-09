LE PAGELLE/ Napoli, sei incomprensibile come il cambio Kvaratskhelia-Zerbin all’89’

Deludente pareggio per il Calcio Napoli nell’anticipo serale del sabato allo stadio Marassi. Nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024, gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 in rimonta, dopo essere stati sotto 0-2 addirittura fino al 76′. Solo i gol di Giacomo Raspadori e Matteo Politano, subentrati entrambi nella ripresa, hanno evitato la sconfitta agli uomini di Rudi Garcia, fortemente criticato per alcune scelte, una su tutte l’inspiegabile sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia all’88’, tolto dal campo nel finale per far entrare Alessio Zerbin.

Genoa Cricket and Football Club-Società Sportiva Calcio Napoli, le pagelle degli azzurri

Alex MERET 5,5: Sul secondo gol una sua uscita imperfetta dà il via all’azione rossoblù.

Giovanni DI LORENZO 6,5: In una serata difficile, il capitano rimane una delle poche certezze di questa squadra

Leo Skiri ØSTIGARD 5,5: Prima partita da titolare per lui. Gli viene affidata la regia difensiva, e lui se la cava come può.

Juan JESUS 5: Sul primo gol lascia incomprensibilmente Bani libero di colpire, perdendo la marcatura. Difficile immaginare un’intera stagione da titolare per lui.

Mario RUI 6: Parte titolare per la prima volta, gioca una partita di carattere. (dal 58′ Mathias Olivera 6: entra con il Napoli sotto, spinge un po’ in più del connazionale).

André-Frank ZAMBO ANGUISSA 4,5: Non gli riesce nulla neanche stasera. (dal 58′ Giacomo Raspadori 7: riapre la partita con un gran gol).

Stanislav LOBOTKA 5,5: Mezzo voto in più perché la prestazione opaca della squadra non è colpa sua, bensì della scellerata scelta di chiedere al miglior centrocampista della passata stagione di rinunciare ad essere il faro del gioco. (dal 75′ Jens Cajuste 6,5: assist per Raspadori e passaggio per Zielinski che da il via all’azione del pareggio).

Piotr ZIELINSKI 7: Anche in una notte buia mette in campo le sue innate doti tecniche: fantastico l’assist del 2-2 per Raspadori.

Eljif ELMAS 5: Ammonito dopo soli 13 secondi, viene sostituito a fine primo tempo. Di fatto non si vede mai. (dal 46′ Matteo Politano 7: realizza il fantastico gol del 2-2, certamente il più pericoloso dei suoi).

Victor OSIMHEN 5: Non riesce mai a rendersi pericoloso, nonostante la solita buona volontà mostrata. Risente della totale mancanza di gioco della squadra, soprattutto nel primo tempo.

Khvicha KVARATSKHELIA 5: Un paio di buone giocate nel primo tempo, ma anche lui sparisce dal campo con il passare dei minuti. Nonostante tutto, una follia sostituirlo all’89’ per Zerbin. Anche lui sembra non comprendere la scelta (dall’89’ Alessio Zerbin: sv.)

Mister Rudi GARCIA 4,5: La squadra della Società Sportiva Calcio Napoli è irriconoscibile. Sembrano lontanissimi i tempi in cui gli azzurri dominavano gli avversari, eppure nelle prime due partite del campionato sembrava fosse ancora così. Ha toccato qualcosa che andava lasciato così com’era: perfetto. Mezzo voto in più per l’inserimento degli autori delle due reti che evitano una imbarazzante sconfitta. Il cambio Kvaratskhelia-Zerbin all’89’ sul 2-2 farà giurisprudenza.