Champions League, Braga-Napoli: i 24 convocati di Rudi Garcia

La Società Sportiva Calcio Napoli ha diramato la lista dei 24 convocati da Rudi Garcia per partita contro lo Sporting Clube de Braga in programma domani meroledì 20 settembre 2023 alle ore 20.45 all’Estadio Municipal de Braga, valida per la prima giornata di UEFA Champions League girone C.

Sporting Clube de Braga-Società Sportiva Calcio Napoli, UEFA Champions League: i convocati di Rudi Garcia

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

NATAN Bernardo

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

UEFA Champions League, girone C: il calendario completo degli azzurri

MERCOLEDI’ 20.09.2023

SPORTING CLUBE DE BRAGA – SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI H. 21.00

MARTEDI’ 03.10.2023

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI – REAL MADRID CLUB DE FUTBOL H. 21.00

MARTEDI’ 24.10.2023

FOOTBALL CLUB UNION BERLIN – SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI H. 21:00

MERCOLEDI’ 8.11.2023

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI – FOOTBALL CLUB UNION BERLIN H. 18:45

MERCOLEDI’ 29.11.2023

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL – SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI H. 21.00

MARTEDI’ 12.12.2023

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI – SPORTING CLUBE DE BRAGA H. 21:00

Il calendario della Società Sportiva Calcio Napoli nelle settimane della Champions League

16 settembre: Genoa-Napoli (quarta giornata di Serie A)

20 settembre: Braga-Napoli (prima giornata di Champions League)

24 settembre: Bologna-Napoli (quinta giornata di Serie A)

30 settembre: Lecce-Napoli (settima giornata di Serie A)

3 ottobre: Napoli-Real Madrid (seconda giornata di Champions League)

8 ottobre: Napoli-Fiorentina (ottava giornata di Serie A)

21 ottobre: Verona-Napoli (nona giornata di Serie A)

24 ottobre: Union Berlin-Napoli (terza giornata di Champions League)

29 ottobre: Napoli-Milan (decima giornata di Serie A)

5 novembre: Salernitana-Napoli (undicesima giornata di Serie A)

8 novembre: Napoli-Union Berlin (quarta giornata di Champions League)

12 novembre: Napoli-Empoli (dodicesima giornata di Serie A)

26 novembre: Atalanta-Napoli (tredicesima giornata di Serie A)

29 novembre: Real Madrid-Napoli (quinta giornata di Champions League)

3 dicembre: Napoli-Inter (quattordicesima giornata di Serie A)

9 dicembre: Juventus-Napoli (quindicesima giornata di Serie A)

12 dicembre: Napoli-Braga (sesta giornata di Champions League)

17 dicembre: Napoli-Cagliari (sedicesima giornata di Serie A)