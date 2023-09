Braga-Napoli, Mario Rui: “Siamo carichi a mille, il gruppo è unito. Critiche esagerate”

“Siamo pronti per dare il meglio ed esprimere le nostre qualità. Per quanto mi riguarda non si tratta neppure di un momento negativo perché la squadra è unita e siamo carichi a mille“. Mario Rui parla alla vigilia del match di Champions League contro il Braga.

Il difensore della Società Sportiva Calcio Napoli Mario Rui in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sporting Clube de Braga di UEFA Champions League

“Non penso che siamo in difficoltà. La differenza è che quest’anno tutti ci aspettano al varco e si preparano con grande attenzione. Ovviamente spetta a noi rispondere in campo con maggiore carattere però mi sembrano esagerate tutte queste critiche. Già da domani vogliamo dimostrare di essere una squadra di valore. Il gruppo è solido, siamo compatti tra staff e squadra e stiamo bene. Dobbiamo solo crescere e lo faremo. Il tempo ci darà anche la condizione fisica giusta per rendere al massimo”

