Youth League, Braga-Napoli 1-0: esordio amaro per gli azzurrini in Europa

Il Calcio Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla “Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga”.

Società Sportiva Calcio Napoli Primavera, esordio in Youth League contro lo Sporting Clube de Braga: il risultato finale

Portoghesi che passano dopo una decina di minuti con Noro che riprende una respinta della traversa ed infila: 1-0. La Società Sportiva Calcio Napoli ha una reazione di grande impeto e sfiora il pareggio al quarto d’ora con un colpo di testa di Vigliotti: si oppone il portiere lusitano che salva il risultato. Stesso copione al 28′: Gioielli tira a botta sicura e ancora Carvalho si produce in una super parata. Azzurrini che meriterebbero il pareggio.

Nella ripresa c’è ancora la pressione dei ragazzi di Tedesco ma il Braga resiste e sfiora il secondo gol con un numero di Goncalves e stavolta è Turi che con un intervento prodigioso chiude lo specchio. Nel finale l’assalto azzurro è massiccio ma non produce occasioni da rete. Il Napoli esce sconfitto in questo debutto internazionale ma la prestazione fa ben sperare per il prosieguo del cammino.

La formazione della Società Sportiva Calcio Napoli Primavera scesa in campo in Youth League contro lo Sporting Clube de Braga under 19

Napoli Primavera: Turi; Peluso, Mazzone, D’Avino, Di Lauro, Gioielli, Russo (68′ Mutanda), De Chiara (60′ Schiavo), Malasomma (60′ Lorusso), Vigliotti (68′ Raggioli), Vilardi. All. Tedesco