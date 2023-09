Di Lorenzo: “Ho esultato con i miei amici. Non ci interessa quello che dice la gente”

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria sofferta ma fondamentale ottenuta dalla Società Sportiva Calcio Napoli contro lo Sporting Clube de Braga nella prima giornata della UEFA Champions League.

“Risultato importante, in Champions le partite sono tutte difficili. Era fondamentale iniziare con una vittoria questo girone. Il gol? Non l’ho colpita benissimo ma in questo caso è stato meglio così, sono stato anche fortunato. L’esultanza? Nessun segnale, ho esultato con lo spogliatoio, con la panchina, con i miei amici”.

“Sicuramente dobbiamo migliorare in tante fasi della partita. Oggi abbiamo sofferto nel secondo tempo un po’ il loro palleggio ma abbiamo saputo soffrire. Nel primo tempo potevamo fare più gol, poi il calcio è così, se non segni rischi di non vincere. È una vittoria voluta e sofferta. A Genova non è stata la nostra miglior partita, ma oggi ci siamo rifatti sotto tanti aspetti. Sarà una stagione lunga. La squadra è con Garcia? A me e alla squadra non interessa quello che dice la gente, lavoriamo duramente durante la settimana”.