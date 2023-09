Che fine ha fatto Frank Anguissa? Se Garcia vuole avere una speranza, lo faccia rinsavire

L’avvio di stagione dei campioni d’Italia in carica sta vivendo un momento di crisi identitaria profonda. Al di là della sofferta e per certi versi addirittura fortunata vittoria contro lo Sporting Clube de Braga all’esordio nella fase a gironi di UEFA Champions League, non stanno convincendo gli stravolgimenti tattici messi in pratica dal nuovo allenatore Rudi Garcia. Il reparto più in difficoltà sembra essere agli occhi di tutti il centrocampo: nonostante il trio sia sempre composto dagli stessi elementi, il solo Piotr Zielinski appare riuscire a mantenere gli standard già noti. Stanislav Lobotka è stato demansionato, nascosto tra le maglie avversarie, e sta facendo grande fatica non avendo più le chiavi della manovra in tasca. Quello che però sta deludendo più di tutti, a prescindere da moduli ed accorgimenti dell’allenatore, è André Frank Zambo Anguissa. Il camerunense sembra la sbiadita ombra di sé stesso: lento, impacciato, impreciso, macchinoso.

Società Sportiva Calcio Napoli, che fine ha fatto Frank Zambo Anguissa?

Se fino a giugno il centrocampista rappresentava una garanzia fisica, tecnica e tattica, nelle ultime uscite è stato l’anello debole della squadra. Con lo schieramento utilizzato dalla Società Sportiva Calcio Napoli, il suo ruolo è fondamentale sia in fase di interdizione che in quella di costruzione, e se le caratteristiche mostrate in campo la stagione passata vengono meno, il buco lasciato tra le linee diviene con il passare dei minuti una voragine. Nelle ultime tre uscite con Lazio, Genoa e Braga è stato decisamente il peggiore in campo. Il fantasma del giocatore che aveva ammaliato il pubblico con quel passo felpato e una tecnica inusuale per la sua prestanza fisica. Il suo recupero è una delle difficili missioni che attendono Garcia in questo avvio di stagione: se riuscirà a farlo rinsavire, le prestazioni della squadra saranno completamente diverse.