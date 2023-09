Bologna-Napoli, le ultime: Garcia pronto a lanciare Lindstrom dal 1′. Rivoluzione in difesa

Archiviata la parentesi UEFA Champions League, con la vittoria al cardiopalma ottenuta in Portogallo contro lo Sporting Clube de Braga, il Calcio Napoli si rituffa nel campionato. Ad attendere gli uomini di Rudi Garcia la difficile trasferta di Bologna, dove gli azzurri scenderanno in campo domenica 24 settembre 2023 con calcio d’inizio alle ore 18. La partita, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024, rappresenterà già uno snodo importante per la stagione dei campioni d’Italia in carica, chiamati obbligatoriamente a riconquistare una vittoria che manca dal 27 agosto scorso, quando i partenopei batterono 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta il Sassuolo grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Il tecnico francese potrebbe lasciare in panchina, almeno dall’inizio, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, apparso ancora appannato e fuori condizione in questo avvio di stagione, complice anche l’infortunio occorso a metà agosto che ha complicato il suo ritiro estivo. Al suo posto potrebbe essere finalmente titolare il nuovo acquisto Jesper Lindstrom, fino ad ora oggetto misterioso del mercato azzurro. In difesa Garcia è pronto a lanciare l’inedita coppia centrale Ostigard-Natan, che farebbe così finalmente il suo esordio in campionato dopo i pochi secondi disputati in Champions League a Braga.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli, le probabili formazioni

Bologna Football Club 1909 (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lukumi, Christiansen, Aebischer, Freuler, Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee. All. Thiago Motta.

Società Sportiva Calcio Napoli (4-3-3): Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Leo Ostigard, Natan Bernardo De Souza, Mario Rui; Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Jesper Lindstrom. All.: Rudi Garcia.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

5ª GIORNATA (22-23-24 SETTEMBRE 2023)

Unione Sportiva Salernitana 1919-Frosinone Calcio, venerdì 22 settembre 2023 ore 18:30 [DAZN] Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, venerdì 22 settembre 2023 ore 20:45 [DAZN/SKY]

Associazione Calcio Milan-Hellas Verona Football Club, sabato 23 settembre ore 15:00 [DAZN] Unione Sportiva Sassuolo Calcio-Football Club Juventus, sabato 23 settembre ore 18:00 [DAZN] Società Sportiva Lazio-Associazione Calcio Monza, sabato 23 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Empoli Football Club-Football Club Internazionale Milano Inter, domenica 24 settembre ore 12:30 [DAZN/Sky] Atalanta Bergamasca Calcio-Cagliari Calcio, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Udinese Calcio-Associazione Calcio Firenze Fiorentina, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli, domenica 24 settembre ore 18:00 [DAZN] Torino Football Club-Associazione Sportiva Roma, domenica 24 settembre ore 20:45 [DAZN]

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano 12 (Champions League)

2. Football Club Juventus 10 (Champions League)

3. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 8 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 7 (Europa League)

6. Frosinone Calcio 7 (Conference League)

7. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 7

8. Hellas Verona Football Club 7

9. Torino Football Club 7

10. Atalanta Bergamasca Calcio 6

11. Bologna Football Club 1909 5

12. Associazione Calcio Monza 4

13. Genoa Cricket and Football Club 4

14. Associazione Sportiva Roma 4

15. Società Sportiva Lazio 3

16. Udinese Calcio 3

17. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

18. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 2 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)