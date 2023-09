Altra partnership per il Napoli, Sparco firma le nuove sedute dei campioni d’Italia

Dal mondo del racing a quello del calcio, Sparco®️ mette la sua pluriennale esperienza, maturata anche grazie ai suoi iconici sedili sportivi prodotti fin dal 1978, al servizio della Società Sportiva Calcio Napoli. Sparco Infatti, propone la sua storica seduta nata per l’ufficio e personalizzata nei colori che contraddistinguono il Club.

Sparco firma le nuove sedute dei campioni d’Italia della Società Sportiva Calcio Napoli

“Siamo lieti di aver acceso la collaborazione con l’SSC Napoli – dichiara Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco®️ – Il legame con il mondo del calcio ha aperto nuove opportunità: quelle che forniamo al Club non sono poltrone da relax, ma sedili che portano alla concentrazione, destinati un tempo solo alle auto sportive e di lusso e oggi presenti in alcuni degli stadi più importanti d’Italia e del mondo”.

“La crescita del nostro brand passa anche per un percorso di nuova identità visiva – commenta Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli – Siamo lieti di poter accogliere Sparco fra i nostri fornitori ufficiali con una seduta che caratterizza le nostre panchine e i momenti di conferenze stampa”.

La poltrona deriva dai gloriosi sedili racing Sparco®️ e presenta i classici colori blu e celeste con il logo ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli. Nello specifico, nasce dal modello sportivo R100S, sedile storico e iconico di Sparco®️, best seller della linea, che vede negli anni una continua innovazione sia in termini di scocca sia in termini di materiale e di comfort. I sedili, infatti, mantengono tutte le funzionalità di quelli automobilistici, compresa la possibilità di regolare l’inclinazione dello schienale e il supporto lombare.

Alta tecnologia, ricerca avanzata e materiali all’avanguardia sono i tre pilastri che fanno di Sparco®️ un punto di riferimento assoluto da oltre 40 anni nella produzione di sedili, garantiti da elevati standard di sicurezza, qualità e prestazione