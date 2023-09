Verso Bologna, seduta mattutina d’allenamento: esami strumentali per Rrahmani, i risultati

Dopo il successo in UEFA Champions League a Braga, la Società Sportiva Calcio Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A Tim 2023/2024. Il gruppo dopo una prima fase di torello ed esercitazione tecnica ha svolto lavoro tattico.

Società Sportiva Calcio Napoli, seduta mattutina di allenamento. Esami strumentali per Amir Rrahmani

A chiusura di sessione, coloro che non hanno giocato mercoledì hanno svolto esercitazione con finalizzazione al tiro. Pierluigi Gollini ha svolto lavoro personalizzato in campo. Amir Rrahmani si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo. Jens Cajuste ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli, le probabili formazioni

Bologna Football Club 1909 (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lukumi, Christiansen, Aebischer, Freuler, Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee. All. Thiago Motta.

Società Sportiva Calcio Napoli (4-3-3): Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Leo Ostigard, Natan Bernardo De Souza, Mario Rui; Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Jesper Lindstrom. All.: Rudi Garcia.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

Unione Sportiva Salernitana 1919-Frosinone Calcio, venerdì 22 settembre 2023 ore 18:30 [DAZN] Unione Sportiva Lecce-Genoa Cricket and Football Club, venerdì 22 settembre 2023 ore 20:45 [DAZN/SKY]

Associazione Calcio Milan-Hellas Verona Football Club, sabato 23 settembre ore 15:00 [DAZN] Unione Sportiva Sassuolo Calcio-Football Club Juventus, sabato 23 settembre ore 18:00 [DAZN] Società Sportiva Lazio-Associazione Calcio Monza, sabato 23 settembre ore 20:45 [DAZN/Sky]

Empoli Football Club-Football Club Internazionale Milano Inter, domenica 24 settembre ore 12:30 [DAZN/Sky] Atalanta Bergamasca Calcio-Cagliari Calcio, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Udinese Calcio-Associazione Calcio Firenze Fiorentina, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli, domenica 24 settembre ore 18:00 [DAZN] Torino Football Club-Associazione Sportiva Roma, domenica 24 settembre ore 20:45 [DAZN]

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano 12 (Champions League)

2. Football Club Juventus 10 (Champions League)

3. Associazione Calcio Milan 9 (Champions League)

4. Unione Sportiva Lecce 8 (Champions League)

5. Società Sportiva Calcio Napoli 7 (Europa League)

6. Frosinone Calcio 7 (Conference League)

7. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 7

8. Hellas Verona Football Club 7

9. Torino Football Club 7

10. Atalanta Bergamasca Calcio 6

11. Bologna Football Club 1909 5

12. Associazione Calcio Monza 4

13. Genoa Cricket and Football Club 4

14. Associazione Sportiva Roma 4

15. Società Sportiva Lazio 3

16. Udinese Calcio 3

17. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 3

18. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 2 (Serie B)

20. Empoli Football Club 0 (Serie B)