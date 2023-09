Mondiali per club 2025, la FIFA ha fatto sparire i criteri d’accesso dal sito ufficiale

Qualche mese fa il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva annunciato ufficialmente l’assegnazione agli Stati Uniti d’America dell’attesissimo FIFA Club World Cup 2025, la storica, prima edizione dei mondiali per club a 32 squadre che coinvolgerà i migliori calciatori del globo per un intero mese. Una vera e propria rivoluzione, che sposterà l’asset del business del pallone verso un nuovo torneo con cadenza quadriennale, e che catalizzerà l’attenzione totale dando il via ufficiale alla prossima era sportiva. Come fu per USA ’94, che segnò di fatto il passaggio di consegne dal calcio fiabesco degli anni ’80 a quello ‘industriale’ dei grandi brand, ancora una volta il nuovo continente sarà teatro di un altro cambiamento epocale.

Mondiali per club FIFA 2025, sparito dal sito ufficiale il regolamento per l’accesso alla competizione da tre settimane

Da settimane, però, i criteri per accedere al torneo sono spariti dal sito ufficiale della Fédération Internationale de Football Association. Collegandosi al link attraverso il quale fino ad agosto era possibile leggere le modalità di qualificazione e tutte le info, attualmente appare l’immagine di una bandierina mantenuta da un guardialinee senza volto e la scritta “Come on referee, you weren’t supposed to see this!”, ovvero “Forza arbitro, non dovevi vederlo!”. Un modo ironico per segnalare come i contenuti della pagina cercata non esistano più, o quantomeno siano stati oscurati. Inoltre, è sparito anche il collegamento con tanto di logo ufficiale della competizione dalla sezione “Tornei”.

La redazione di VesuvioLive sta monitorando costantemente il sito: il tutto va avanti da almeno tre settimane, acuendo i sospetti su imminenti cambiamenti nel regolamento. Sembra quasi che, appena iniziata la stagione sportiva, la FIFA avesse deciso di modificare in corsa qualcosa per consentire a qualcuno a rischio esclusione di accedere alla competizione.

FIFA Club World Cup 2025, la situazione per nazioni e le squadre già qualificate

Attualmente, per quanto riguarda la UEFA, la situazione per nazioni stando al ranking relativo alle ultime quattro edizioni della Champions League (compresa l’attuale) è questa:

INGHILTERRA – Chelsea Football Club e Manchester City Football Club già qualificate.

SPAGNA – Real Madrid Club de Fútbol già qualificata, Club Atlético de Madrid 44, Futbol Club Barcelona 44, Sevilla Fútbol Club 41

GERMANIA Fußball-Club Bayern München 86, Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 54, RasenBallsport Leipzig 50

FRANCIA Paris Saint-Germain Football Club 68

PORTOGALLO Futebol Clube do Porto 55, Sport Lisboa e Benfica 49

ITALIA Football Club Internazionale Milano Inter 61, Juventus Football Club 47, Associazione Calcio Milan 36, Società Sportiva Calcio Napoli 31, Società Sportiva Lazio 22

AUSTRIA Fußballclub Red Bull Salzburg (Aus) 39

Per ogni nazione, secondo quanto pubblicato prima della censura, si qualificherebbero (il condizionale è d’obbligo) due squadre, più l’eventuale vincitrice dell’attuale UEFA Champions League che servirà a decretare le ultime ammesse. Per quanto riguarda la Società Sportiva Calcio Napoli, la corsa sarebbe su Milan e Juventus, a meno che i bianconeri non vengano esclusi dalla competizione per i conclamati illeciti che ne hanno già decretato l’esclusione dalla UEFA Conference League di quest’anno. Colpi di scena sembrano essere alle porte.