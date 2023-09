Bologna-Napoli 0-0, le pagelle degli azzurri. Fa tutto Osimhen: palo, rigore e ‘vaffa’

La Società Sportiva Calcio Napoli non va oltre lo 0-0 allo stadio Dall’Ara di Bologna contro i rossoblu allenati da Thiago Motta, nel match valido per la quinta giornata del girone di andata della Serie A 2023/2024. Protagonista in negativo della partita Victor Osimhen, che in soli 9′ riesce ad essere sfortunato (palo), impreciso (rigore calciato fuori) e inopportuno (al momento della sostituzione quando manda a quel paese Rudi Garcia). Lo spogliatoio appare una polveriera, il capitano Giovanni Di Lorenzo prova a placare le torbide acque pubblicamente, ma la sensazione netta è che il feeling tra squadra ed allenatore non sia ancora sorto. Nel primo tempo si erano visti timidi segnali di miglioramento rispetto alle ultime uscite di campionato, vanificati però con il passare dei minuti: quando era il momento di addentare la partita, il Calcio Napoli si è innervosito. La vetta della classifica si allontana ancora, ma attualmente questo appare l’ultimo dei problemi da risolvere.

Serie A Tim 2023/2024, quinta giornata: Bologna Football Club 1909-Società Sportiva Calcio Napoli 0-0, le pagelle

Alex Meret 6: Inoperoso fino al 75′, quando dice di no a Zirkzee.

Giovanni Di Lorenzo 6,5: Un fantastico tunnel nel primo tempo, solidità difensiva, parole importanti nel post-partita.

Leo Ostigard 6,5: Lanciato titolare al fianco dell’esordiente Natan, risponde presente amministrando bene la retroguardia.

Natan Bernardo De Souza 6,5: Buon esordio per il brasiliano, considerando anche la tanta pressione accumulata nelle settimane scorse. Nessuna imprecisione, il Bologna non si rende mai pericoloso.

Mathias Olivera 6: Disputa solo il primo tempo a causa di un’ammonizione ricevuta praticamente subito. Partecipa discretamente alle manovre azzurra. (1′ s.t. Mario Rui 5,5: Ripresa sufficiente, mezzo voto in meno per la palla persa che costringe Lobotka a fare fallo in ripartenza).

Frank Zambo Anguissa 6: Finalmente si intravede qualcosa del grande giocatore ammirato la stagione passata. A fine primo tempo recupera una palla con grande fisicità, dimostrando di avere ancora in corpo la grinta giusta per uscire da questo periodo buio.

Stanislav Lobotka 5,5: Non riesce ancora ad illuminare. A sua discolpa, sono ancora pochi i palloni che passano dai suoi piedi. (41′ s.t. Jens Cajuste s.v.).

Piotr Zielinski 6,5: In questo inizio di stagione è una delle poche certezze di questa squadra. Qualità e maglia sudata, sempre.

Giacomo Raspadori 6: Gran palla per Osimhen, che colpisce il palo, ad inizio gara. Bella conclusione dal limite a fine primo tempo che meritava maggiore fortuna. (22′ s.t. Matteo Politano 5,5: non riesce a trovare lo spunto giusto, viene ammonito per aver reagito ad un avversario che lo aveva trattenuto).

Victor Osimhen 4: Il voto è soprattutto per la reazione da censurare avuta nei confronti dell’allenatore al momento del cambio. Sfortunato quando colpisce il palo ad inizio gara, calcia a lato il rigore della vittoria. Del capocannoniere della passata Serie A non c’è traccia. (41′ s.t. Giovanni Simeone s.v.).

Khvicha Kvaratskhelia 6: Sta trovando lentamente la condizione ottimale, manca solo lo spunto vincente che lo aiuterà a sbloccarsi definitivamente. (31′ s.t. Eljif Elmas 6: solita applicazione per il jolly della squadra).

Rudi Garcia 5: Assodato che sulle trame di gioco proposte in campo l’anno scorso bisogna metterci una pietra sopra, nel primo tempo la squadra si dimostra quantomeno solida. Sfiora il gol in più occasioni nonostante la trincea alzata dei bolognesi e torna nello spogliatoio all’intervallo con la consapevolezza che manca solo l’episodio giusto per portare i tre punti a casa. Episodio che nella ripresa arriverebbe anche, se solo Osimhen non calciasse il rigore della vittoria a lato. Non convince ancora sui cambi, ma merita solidarietà quando subisce l’ira pubblica del numero 9 al momento della sostituzione.