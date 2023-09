Napoli-Udinese, l’arbitro sarà Manganiello. I precedenti sorridono agli azzurri

Sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo l’arbitro che dirigerà la partita Società Sportiva Calcio Napoli-Udinese Calcio, in programma allo stadio Diego Armando Maradona mercoledì 27 settembre alle 20,45 e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Tim 2023/2024. Gli assistenti saranno Mastrodonato e Yoshikawa, il quarto uomo Marinelli. In sala Var la coppia Di Martino-Marini.

Gianluca Manganiello arbitro di Società Sportiva Calcio Napoli-Udinese Calcio: i precedenti con gli azzurri

08/04/2018 Napoli-Chievo 2-1

08/12/2018 Napoli Frosinone 4-0

10/03/2019 Sassuolo-Napoli 1-1

29/09/2019 Napoli-Brescia 2-1

03/01/2021 Cagliari-Napoli 1-4

06/02/2021 Genoa-Napoli 2-1

20/09/2021 Udinese-Napoli 0-4

07/04/2023 Lecce-Napoli 1-2