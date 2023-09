Eurorivali, i risultati del weekend: Ancelotti esce con le ossa rotte dal derby di Madrid

Nel weekend sono scese in campo anche le tre avversarie europee della Società Sportiva Calcio Napoli. Questi i risultati nei rispettivi campionati delle altre squadre inserite nel Girone C di UEFA Champions League.

I risultati delle avversarie della Società Sportiva Calcio Napoli in UEFA Champions League

Il Fußballclub Union Berlin è stato sconfitto in casa dall’Hoffenheim per 2-0. I tedeschi sono al nono posto nella Bundesliga con 6 punti dopo 5 giornate. Il Real Madrid Club de Fútbol ha perso il derby con l’Atletico per 3-1 allo Stadio Civitas Metropolitano (gol di Kroos). I Blancos sono terzi nella Liga con 15 punti dopo 6 giornate. Lo Sporting Clube de Braga ha battuto il Boavista in casa per 4-1 (doppietta di Horta, gol di Al Mustra e Banza). I lusitani sono al sesto posto in Primera Liga con 10 punti dopo 6 giornate. Gli azzurri torneranno in campo nella più importante competizione a livello continentale contro il Real Madrid Club de Fútbol il prossimo 3 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d’inizio alle ore 21.