Video, gol e highlights di Napoli-Udinese. Il Calcio Napoli vince contro l’Udinese con il risultato di 4-1 e lo fa soprattutto giocando bene a calcio, ritrovando se stesso e quelle occasioni da gol create a valanga e opportunamente finalizzate.

I gol e gli highlights di Napoli-Udinese

Ad aprire le marcature Piotr Zielinski su rigore che spiazza il portiere, poi la rete di Victor Osimhen titolare dopo il caos che lo ha portato a rimuovere da Instagram tutti i post in cui compariva con la maglia azzurra. Poi il gol di Khvicha Kvaratskhelia che trova una rete spettacolare dopo avere colpito due pali, a coronamento di una partita in cui si è visto nuovamente il fenomeno della scorsa stagione. Infine il gol dell’Udinese con Lazar Samardzic che salta come i birilli quasi mezza squadra del Napoli ed il sigillo di Giovanni Simeone di testa su cross di Kvaratskhelia.

https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/napoli-udinese-4-1-gli-highlights_70515247-202302k.shtml

La cronaca di Napoli – Udinese

93′ – FINE PARTITA

90′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ – Simeone sfiora la doppietta con un gran destro, vola Silvestri ad evitare il quinto gol.

83′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Kvaratskhelia e Anguissa, dentro Elmas e Raspadori.

81′ – GOL DEL NAPOLI! – Neanche il tempo di riprendere il gioco, che il Napoli trova subito il gol: gran cross di Kvaratskhelia, in serata di grazia, colpo di testa vincente del Cholito Simeone!

80′ – GOL DELL’UDINESE – Gran gol di Samardzic, che supera mezza difesa e batte Meret.

74′ – GOL DEL NAPOLI! Finalmente Khvicha Kvaratskhelia! Grandissimo gol del georgiano, che recupera palla, scavalca anche Silvestri con un tocco sotto meraviglioso ed appoggia in rete a porta sguarnita.

72′ – Doppio cambio per l’Udinese: fuori Lovric e Kamara, dentro Pereyra e Zemura.

72′ – Cambio per il Napoli: fuori Zielinski, dentro Cajuste.

69′ – ANCORA UN PALO PER KVARATSKHELIA – Incredibile sfortuna per il georgiano, che lascia partire un gran destro dal limite che si stampa sul palo a Silvestri battuto.

68′ – Grande giocata di Lindstrom, che va via centralmente e serve in profondità Simeone: il suo tiro è respinto da Silvestri.

66′ – Conclusione da fuori di Kamara, palla larga.

62′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Osimhen, dentro Lindstrom e Simeone.

62′ – Ammonito Perez per fallo su Kvaratskhelia.

59′ – Triplo cambio per l’Udinese: Ebosele, Thauvin e Walace, dentro Joao Ferreira, Success e Samardzic

56′ – PALO DI KVARATSKHELIA – Sfortunato il georgiano, che colpisce il legno da due passi.

53′ – Ancora pericoloso il Napoli con Osimhen, che calcia dall’interno dell’area sfiorando il palo.

50′ – Kvaratskhelia entra in area e prova la conclusione, ma viene chiuso in angolo.

46′ – Inizia il secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

47′ – Gran tiro di Lovric da fuori, palla di poco alta sopra la traversa.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

39′ – GOL DEL NAPOLI! – Raddoppiano gli azzurri con Victor Osimhen imbeccato perfettamente da Matteo Politano.

37′ – Cross di Politano per Osimhen, il colpo di testa termina alto.

35′ – Napoli in pieno controllo della partita.

29′ – Kvaratskhelia trova Mario Rui in area, conclusione deviata in angolo da Silvestri.

26′ – Imbeccata di Kvaratskhelia per Osimhen, che a tu per tu con Silvestri non riesce a scavalcarlo con la conclusione.

24′ – Napoli arrembante: conclusione di Kvaratskhelia dall’interno dell’area, Silvestri si salva con i pugni.

23′ – Grande contropiede del Napoli, che si conclude con un cross di Politano di pochissimo alto per Osimhen.

21′ – Reazione dell’Udinese con Payero, che calcia da fuori andando vicino al palo.

19′ – GOL DEL NAPOLI! – Piotr Zielinski si incarica del tiro dal dischetto e spiazza Silvestri!

18′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI – Fallo in area di Ebosele su Kvaratskhelia, Manganiello consulta il Var ed assegna il penalty.

14′ – Altro angolo per il Napoli, che inizia a spingere con insistenza.

13′ – Conclusione da fuori di Kvaratskhelia, palla di poco larga dopo aver subito una deviazione non vista dall’arbitro.

12′ – Bijol chiude su Osimhen, è angolo per gli azzurri.

11′ – Sfiora il gol il Napoli: Di Lorenzo imbecca in area Zielinski, che si libera dell diretto avversario con una grande giocata e calcia di poco alto.

7′ – Si ferma il gioco per permettere i soccorsi a Matteo Politano, caduto male dopo un contrasto aereo.

1′ – Inizia Napoli-Udinese.

INIZIO PARTITA