Napoli-Udinese 4-1, le pagelle: finalmente Kvaratskhelia. Osimhen svolge il suo compito

Dopo una sconfitta e due pareggi, la Società Sportiva Calcio Napoli ritrova finalmente la vittoria in campionato. I tre punti arrivano in una serata che non lasciava presagire nulla di buono, dopo le polemiche degli ultimi giorni relative allo scarso rendimento di squadra e allenatore e soprattutto alla luce della controversia tra Victor Osimhen e la società dopo la pubblicazione di un video ironico che al calciatore non è andato giù. Gli azzurri sfruttano così al meglio la contemporanea sconfitta dell’Inter, ed accorciano la classifica portandosi a soli 4 punti dalla vetta. Adesso testa alla trasferta sul campo del Lecce in programma sabato prossimo, prima di rituffarsi nella magia della UEFA Champions League.

Serie A, Società Sportiva Calcio Napoli-Udinese Calcio 4-1, le pagelle degli azzurri

Alex Meret 6 – Per lui ordinaria amministrazione fino all’eurogol di Samardzic, dove si allunga, devia, ma non riesce ad evitare la rete..

Giovanni Di Lorenzo 7 – Ennesima prestazione ben sopra la sufficienza del capitano azzurro, che ancora una volta si dimostra il vero leader della squadra.

Leo Ostigard 6 – Altra buona prestazione per il difensore norvegese, mezzo voto in meno per l’uscita avventata in occasione del gol avversario.

Natan Bernardo De Souza 6,5 – Esordio senza sbavature per il brasiliano allo stadio Maradona. Peccato solo per il gol subito.

Mario Rui 6 – Esperienza messa al servizio della squadra.

Frank Zambo Anguissa 6.5 – Sta tornando il vero Frank. Dall’84esimo Giacomo Raspadori s.v.

Stanislav Lobotka 6.5 – Il gioco torna a passare dai suoi piedi, e si vede.

Piotr Zielinski 7.5 – Inizio di stagione esaltante per il polacco, che si incarica del bollente tiro dal dischetto che vale l’1-0 trasformandolo con classe. Qualità, tecnica e maglia sudata ancora una volta. Dal 71esimo Jens Cajuste s.v.

Matteo Politano 7 – Assist per Osimhen, giocate e tanta corsa. Dal 63esimo Jesper Lindstrom 6- Il ragazzo ce l’ha, ed ha voglia di mostrare il suo talento.

Victor Osimhen 6,5 – Fallisce un paio di occasioni, poi trova la rete grazie ad un assist magistrale di Politano. Non esulta. Adempie alle sue mansioni. Dal 63esimo Giovanni Simeone 7 – Finalmente si sblocca il Cholito, uno degli idoli dei tifosi azzurri per l’attaccamento dimostrato alla maglia fin dal suo arrivo.

Khvicha Kvaratskhelia 8 – È tornato. Assist, pali, gol, giocate, grinta. Napoli ti stava aspettando, che bello rivederti Khvicha. Dall’84esimo Eljif Elmas s.v.

Rudi Garcia 7 – Finalmente una serata di gioia per il nuovo tecnico dei campioni d’Italia in carica. La squadra gioca bene, diverte e segna 4 gol. L’Inter perde, la classifica si accorcia. Insomma, tutto perfetto in una serata che può rappresentare la svolta di questo inizio di stagione.