La comunicazione del Napoli è imbarazzante: il video su Osimhen è razzista, la società non si esprime

La comunicazione del Calcio Napoli non è mai stata brillante e, sul caso Osimhen, ha dimostrato tutti i suoi limiti e l’inadeguatezza di una parte dello staff. Se a qualcuno la reazione di Victor Osimhen sembra esagerata, evidentemente non ha capito che il video in cui viene paragonato ad una noce di cocco ha un significato razzista.

Il video del Napoli su Osimhen ha un significato razzista

Il video pubblicato dal Napoli su TikTok paragonava Osimhen a una noce di cocco: la parola coconut, in determinate comunità, è considerato un insulto razzista perché equivale a dire ad una persona che è bianca dentro nonostante l’aspetto esteriore. Ovvero, è l’accusa di avere tradito le proprie radici, la propria cultura per abbracciare quella dell’etnia dominante, la bianca, che fino al recente passato ha discriminato i neri, senza considerare le deportazioni e la schiavitù.

Osimhen paragonato a una noce di cocco: il trend di TikTok non è virale

Non solo. Quella di I’m a coconut sembra essere sì una moda su TikTok, ma non così virale. La piattaforma funziona notoriamente attraverso il meccanismo dei trend, dando più visibilità ai contenuti che possiedono delle caratteristiche, come la canzone o il tormentone del momento. Nel caso di Osimhen non solo non si è di fronte a un tormentone vero e proprio, ma è stato scelto anche un giocatore che poteva interpretare il tutto in modo razzista. Sembra anche che il ragazzo abbia chiesto la rimozione del contenuto senza essere accontentato, ed a quel punto ha avuto la reazione che tutti conosciamo. Ci è voluta la rabbia, la rottura per far sì che il video venisse rimosso.

Il Napoli non si è espresso con una nota ufficiale peggiorando la situazione

Nel frattempo la società non ha preso una posizione ufficiale. Il presidente Aurelio De Laurentiis è comparso, come suo solito, su Twitter, ma non si è espresso sulla questione Osimhen. Il Napoli è stato veloce e pronto, per esempio, a pubblicare una nota in merito all’accordo tra Luciano Spalletti e la FIGC, ricordando la penale prevista nell’accordo. Stavolta invece un silenzio inspiegabile, interrotto solo da Rudi Garcia, l’unico ad avere detto una parola sull’argomento pur senza sbilanciarsi. È urgente una nota ufficiale del Napoli, la figuraccia è internazionale ed in tanti in Europa auspicano la cessione del giocatore. A proposito di trend e viralità, #RespectOsimhen è uno degli hashtag più utilizzati dai suoi fan che sono milioni nel mondo, specialmente in Africa. Perfino Ryanair è intervenuta sui social e ha messo l’attaccante su un aereo per l’Inghilterra. Davvero il Napoli vuole ignorare tutto questo?