Lecce-Napoli, le ultimissime e le probabili formazioni. Azzurri a caccia dei 3 punti

QUI SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI – Gli azzurri hanno due giorni per preparare la difficile trasferta di Lecce, dopo la roboante vittoria ottenuta ieri allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese Calcio. I quattro gol segnati e soprattutto la prestazione convincente offerta dalla squadra hanno rinfrancato l’ambiente dopo settimane di scoramento alle quali si era aggiunta nelle ultime ore la lite a distanza tra Victor Osimhen, il suo procuratore Calenda e la società, rea di aver pubblicato sul profilo ufficiale Tik Tok dei video ironici riputati offensivi dal calciatore. Gli uomini di Rudi Garcia sembrano aver finalmente trovato la quadra giusta, mancata in gran parte delle partite disputate fino ad ora, ed hanno ritrovato il fondamentale apporto di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha offerto giocate di grandissima qualità, ed ha condito la sua prestazione con un assist, due pali ed un gol di pregevole fattura.

QUI UNIONE SPORTIVA LECCE – La squadra, dopo essere rientrata in nottata da Torino, si è ritrovata questo pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA per una sessione di allenamento. Seduta di scarico per chi ha preso parte alla gara di ieri, allenamento regolare per tutti gli altri. Banda e Dermaku proseguono nel lavoro personalizzato. Domani allenamento mattutino sempre sul campo dell’Acaya.

Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli, le ultimissime e le probabili formazioni

Unione Sportiva Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Rafia, Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.

I ballottaggi

Gallo-Dorgu 60%-40%

Oudin-Blin 55%-45%

Strefezza-Sansone 60%.40%

Infortunati

Dermaku – fastidio muscolare, da valutare

Banda – lesione ai flessori, rientro a metà ottobre

Squalificati

Kaba – 1 giornata di squalifica per somma di ammonizioni

Società Sportiva Calcio Napoli (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Zambo-Anguissa, Lobotka, Elmas; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

I ballottaggi

Elmas-Zielinski 55%-45%

Olivera-Mario Rui 60%-40%

Lindstrom-Politano 55%-45%

Infortunati

Gollini (problema fisico, da valutare)

Rrahmani (lesione muscolare, rientro a metà ottobre)

Juan Jesus (risentimento muscolare, da valutare)

Squalificati

Nessuno