Seduta pomeridiana di allenamento per il Napoli: gli aggiornamenti su Rrahmani e Juan Jesus

Seduta pomeridiana per la Società Sportiva Calcio Napoli all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Società Sportiva Calcio Napoli, seduta pomeridiana d’allenamento: gli azzurri pronti per la trasferta di Lecce

Gli azzurri preparano il match contro l’Unione Sportiva Lecce in programma allo Stadio Via del Mare domani alle ore 15 per la sesta giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da lavoro tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Amir Rrahmani ha svolto palestra e terapie. Terapie per Juan Jesus.