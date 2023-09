Lecce-Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa: “Siamo sulla strada giusta”

“Stiamo tornando ai livelli che competono a questi calciatori”. Rudi Garcia lancia un messaggio chiaro sia al gruppo che al campionato. La Società Sportiva Calcio Napoli è tornata, conquistando 2 successi in 3 giorni a suon di gol.

Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa

“Sì, la strada è quella giusta, adesso vedremo la classifica al termine di questo turno ma quello che ci interessa è la nostra crescita. Abbiamo iniziato bene nelle prime due giornate, poi qualcosa non andato per il verso giusto e nn siamo stati neppure fortunati. Adesso abbiamo ripreso il cammino e ci sono dei campioni in questa squadra che hanno elevato anche il loro livello fisico come Kvaratskhelia e Anguissa“.

“Io ero abbastanza tranquillo, so che dovevamo trovare continuità ed è quello che dovremo fare ancora da qui in avanti. Oggi abbiamo vinto una partita importante su un campo difficile dove il Lecce si fa rispettare sempre. Sono contento che sia arrivato il gol di Ostigard e sono soddisfatto che sia giunto su cross laterale perchè il mio staff sta curando molto in settimana i calci da fermo”.

Sulla staffetta Simeone-Osimhen: “Il Cholito ha giocato un buonissimo primo tempo e avrebbe meritato il gol. Poi è entrato Osimhen che con la sua freschezza ha dato un contributo decisivo come lui sa fare. Oltretutto Victor ha concesso di tirare il rigore a Politano ed ha ancora una volta dimostrato di avere a cuore i compagni di squadra. Sono felice anche per Gaetano che ha segnato al suo rientro ed è una grande gioia per un ragazzo napoletano”.

“Amministrare il gruppo è un nostro obiettivo perché abbiamo tanti impegni e siamo capaci di poter affrontare ogni competizione in maniera brillante. Adesso c’è il Real Madrid, ci penseremo da domani. stasera ci godiamo questa vittoria e poi cercheremo di presentarci al massimo per il match di martedì”.