Lecce-Napoli, Leo Ostigard: “Grande emozione segnare il primo gol in Serie A”

“Ho provato una grande emozione, segnare il primo gol in Serie A è importante”. Leo Ostigard ha sbloccato il match tra l’Unione Sportiva Lecce e la Società Sportiva Calcio Napoli al Via del Mare con la sua prima rete in campionato.

“Zielinski ha messo un gran cross e io sono scattato sul secondo palo. E’ un gol che ci ha consentito di andare avanti e poter poi costruire il successo”.

Come ti trovi con Natan?

“C’è intesa e anche oggi abbiamo fornito una bella prova. Noi lavoriamo ogni giorno con tutti i miei compagni per perfezionare la fase difensiva. Siamo due calciatori giovani ma abbiamo un reparto forte che ci aiuta. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Quando vinci uno scudetto è tutto più complicato perché ogni squadra vuole battere i campioni d’Italia. Ma noi siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo di poter essere di nuovo protagonisti”.

Serie A Tim 2023/2024, settima giornata: il programma completo, le probabili formazioni

7ª GIORNATA (30 SETTEMBRE-1-2 OTTOBRE 2023)

Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli 0-4

Associazione Calcio Milan-Società Sportiva Lazio sabato 30 settembre ore 18

Unione Sportiva Salernitana 1919-Football Club Internazionale Inter sabato 30 settembre ore 20:45

Bologna Football Club 1909-Empoli Football Club domenica 1 ottobre ore 12:30

Udinese Calcio-Genoa Cricket and Football Club domenica 1 ottobre ore 15

Atalanta Bergamasca Calcio-Football Club Juventus domenica 1 ottobre ore 18

Associazione Sportiva Roma-Frosinone Calcio domenica 1 ottobre ore 20:45

Unione Sportiva Sassuolo-Associazione Calcio Monza lunedì 2 ottobre ore 18:30

Torino Football Club-Hellas Verona Football Club lunedì 2 ottobre ore 18:30

Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Cagliari Calcio lunedì 2 ottobre ore 20:45

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 15 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 15 (Champions League)

3. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Champions League)

4. Football Club Juventus 13 (Champions League)

5. Atalanta Bergamasca Calcio 12 (Europa League)

6. Unione Sportiva Lecce 11 (Conference League)

7. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 11

8. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 9

9. Frosinone Calcio 9

10. Torino Football Club 8

11. Hellas Verona Football Club 7

12. Società Sportiva Lazio 7

13. Genoa Cricket and Football Club 7

14. Bologna Football Club 1909 7

15. Associazione Calcio Monza 6

16. Associazione Sportiva Roma 5

17. Udinese Calcio 3

18. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

19. Empoli Football Club 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)