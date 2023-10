Napoli-Real Madrid, il report dell’allenamento alla vigilia della sfida con i ‘blancos’

Seduta mattutina per il Calcio Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21 per la seconda giornata di UEFA Champions League.

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Amir Rrahmani ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo. Pierluigi Gollini ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto terapie e palestra.

UEFA Champions League, seconda giornata: il programma, le partite e le classifiche di tutti i gironi

Martedì 3 ottobre

Fußballclub Red Bull Salzburg-Real Sociedad de Fútbol

Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga

Football Club København-Fußball-Club Bayern München

Football Club Internazionale Milano-Sport Lisboa e Benfica

Racing Club de Lens-Arsenal Football Club

Manchester United Football Club-Galatasaray Spor Kulübü

Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid Club de Fútbol

Philips Sport Vereniging-Sevilla Fútbol Club

Mercoledì 4 ottobre

Royal Antwerp Football Club-Futbol’nyj Klub Šachtar Donec’k

Club Atlético de Madrid-Feyenoord Rotterdam

Celtic Football Club-Società Sportiva Lazio

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund-Associazione Calcio Milan

Futebol Clube do Porto-Futbol Club Barcelona

Newcastle United Football Club-Paris Saint-Germain Football Club

RasenBallsport Leipzig-Manchester City Football Club

Fudbalski klub Crvena Zvezda-Berner Sport Club Young Boys

Le classifiche provvisorie dei gironi di UEFA Champions League

Gruppo A

Fußball-Club Bayern München 3

Galatasaray Spor Kulübü 1

Football Club København 1

Manchester United Football Club 0

Gruppo B

Arsenal Football Club 3

Sevilla Fútbol Club 1

Racing Club de Lens 1

Philips Sport Vereniging 0

Gruppo C

Società Sportiva Calcio Napoli 3

Real Madrid Club de Fútbol 3

Fußballclub Union Berlin 0

Sporting Clube de Braga 0

Gruppo D

Fußballclub Red Bull Salzburg 3

Real Sociedad de Fútbol 1

Football Club Internazionale Milano 1

Sport Lisboa e Benfica 0

Gruppo E

Feyenoord Rotterdam 3

Società Sportiva Lazio 1

Club Atlético de Madrid 1

Celtic Football Club 0

Gruppo F

Paris Saint-Germain Football Club 3

Associazione Calcio Milan 1

Newcastle United Football Club 1

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 0

Gruppo G

RasenBallsport Leipzig 3

Manchester City Football Club 3

Fudbalski klub Crvena Zvezda 0

Berner Sport Club Young Boys 0

Gruppo H

Futbol Club Barcelona 3

Futebol Clube do Porto 3

Futbol’nyj Klub Šachtar Donec’k 0

Royal Antwerp Football Club 0