Champions League, tutte le curiosità legate alle partite della seconda giornata

La UEFA ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le curiosità riguardanti la seconda giornata di Champions League. Ampio spazio alla sfida tra il Calcio Napoli ed il Real Madrid, ritenuta dal massimo organismo continentale la partita di cartello.

Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid è la partita di cartello di martedì, ma la gara avrà un sapore particolare Toni Kroos dato che scendendo in campo raggiungerebbe le 100 presenze con le Merengues, diventando il 27° calciatore a raggiungere questo traguardo con un solo club in Champions League.

A 33 anni, il centrocampista tedesco è ancora uno dei protagonisti della squadra di Carlo Ancelotti. L’ex giocatore del Real, oggi opinionista, Álvaro Benito, ha osservato quando è entrato in campo contro l’Union Berlino nella prima giornata: “Ogni volta che Kroos gioca, succede qualcosa. Ha il calcio nella testa. Con [Luka] Modrić, può creare molti pericoli”.

La prontezza di riflessi di Kroos nel battere un corner corto ha colto di sorpresa i suoi connazionali, dando il via alla catena di eventi che ha portato al gol della vittoria di Jude Bellingham. Chi non scommetterebbe sulla sua ennesima prestazione decisiva a Napoli?

Riuscirà il Lipsia a fermare Haaland?

L’ultimo giocatore che Lipsia avrebbe voluto affrontare in questa stagione è Erling Haaland, dopo che il norvegese ne mise a segno cinque nel successo casalingo del Man City per 7-0 contro il club della Bundesliga negli ottavi di finale della scorsa stagione. Anche quella volta non è stato un caso isolato dato che il 23enne era andato a segno sei volte in quattro partite contro il Lipsia quando giocava nel Dortmund. Il suo bottino complessivo contro la formazione tedesca è di 11 gol in sei partite.

“Sono un po’ confuso e non ricordo tutti i gol”, ha detto Haaland dopo le cinque reti realizzate lo scorso anno. “Ricordo di aver tirato senza pensare. Ero esausto dopo i festeggiamenti. Sono davvero orgoglioso di giocare in Champions League: amo questa competizione, lo sanno tutti”.

Il centravanti di Pep Guardiola proverà a segnare dopo essere rimasto a secco nella prima giornata, quindi la squadra di Marco Rose avrà bisogno di un piano seriamente efficace per impedire ad Haaland di incrementare il suo bottino di gol fatti contro di loro.

Pepe torna ad affrontare il Barcellona

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Xavi Hernández, sono i nomi che vengono subito in mente quando si pensa ai grandi protagonisti delle sfide tra Real Madrid e Barcellona negli ultimi anni. I ricordi di quelle sfide epiche torneranno a galla se mercoledì sera Pepe scenderà in campo contro il club catalano. Nel caso in cui dovesse giocare, per lui sarebbe la prima volta da quando ha lasciato la capitale spagnola nel 2017.

Il quarantenne ha affrontato il Barcellona ben 23 volte da madrileno, vincendone dieci e perdendone nove, e il fuoco arde ancora nel portoghese, come ammesso da lui stesso prima del 3-1 del Porto sullo Shakhtar nella prima giornata: “È importante mostrare chi siamo e portare gioia a milioni di persone”, ha detto. Non avendo superato la fase a gironi nelle ultime due stagioni, i Blaugrana proveranno a mettere in cassaforte punti preziosi contro la squadra di Pepe.