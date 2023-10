Champions League, seconda giornata: la presentazione di tutte le partite in programma

Nella fase a gironi, le migliori squadre d’Europa sono in corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League; scopriamo le trame più interessanti delle 16 partite della seconda giornata.

UEFA Champions League, la presentazione delle partite di martedì 3 ottobre

Union Berlin – Braga (18:45)

L’Union Berlin ospiterà per la prima volta nella sua storia una partita di Champions League, anche se per l’avversario non sarà la prima volta all’Olympiastadion dato che le due squadre si sono affrontate in UEFA Europa League.

Salisburgo – Real Sociedad (18:45)

Dopo la vittoria per 2-0 in casa del Benfica alla prima giornata, l’allenatore del Salisburgo, Gerhard Struber, predica calma: “Abbiamo giocato bene ma puntiamo a essere in in Europa anche in inverno”.

Man United – Galatasaray (21:00)

Dopo il 4-3 in casa del Bayern, André Onana si è preso le responsabilità della sconfitta: “La squadra ha giocato bene ma ha perso per colpa mia”. All’Old Trafford lo United era imbattuto da 32 partite prima della sconfitta col Brighton in campionato quattro giorni dopo la prima giornata.

Copenhagen – Bayern (21:00)

Nonostante il successo contro il Manchester United, Leroy Sané non si è detto soddisfatto del suo Bayern: “Abbiamo fatto troppi errori”.

Lens – Arsenal (21:00)

L’allenatore del Lens, Franck Haise, ha elogiato la squadra dopo l’1-1 in casa del Siviglia: “Abbiamo giocato con cuore e intelligenza, dimostrando di essere una buona squadra”. I francesi adesso se la vedranno contro un Arsenal in gran forma che ha travolto 4-0 il PSV nella prima giornata.

PSV Eindhoven – Siviglia (21:00)

José Luis Mendilibar ha sottolineato la caratura della competizione dopo il pari interno del Siviglia col Lens: “In Champions League giocano le migliori squadre d’Europa. Tuttavia pur non giocando bene abbiamo guadagnato un punto. Non male”. Dall’altro lato il PSV proverà a riscattarsi in casa dalla pesante debacle contro l’Arsenal.

Società Sportiva Calcio Napoli – Real Madrid (21:00)

“Dobbiamo difendere meglio, più compatti. È difficile in Champions League, è diverso dal campionato”, ha detto il difensore Juan Jesus dopo che la vittoria in extremis del Napoli in casa del Braga nella prima giornata del girone. I Partenopei potrebbero trarre ispirazione dall’Union Berlin, che aveva fatto un capolavoro difensivo arginando il Real quasi sino alla fine, quando Jude Bellingham ha segnato il gol della vittoria. Fermare l’inglese potrebbe essere la chiave per la squadra di Rudi Garcia.

Lo sapevi?

Il Calcio Napoli ha vinto sette delle ultime otto partite della fase a gironi di Champions League.

Inter – Benfica (21:00)

Il portiere nerazzurro, Yann Sommer, ha elogiato la mentalità della sua squadra dopo che i finalisti del 2023 hanno strappato un punto alla Real Sociedad. “Abbiamo dimostrato carattere”, ha detto. “Questo fa capire che non ci arrendiamo mai. Le buone squadre possono anche avere giornate storte, ma è importante imparare anche dalle brutte partite, e oggi l’abbiamo fatto”. Il Benfica invece dovrà ritrovare lo spirito della passata fase a gironi, quando rimase imbattuta, per rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta interna per 2-0 col Salisburgo arrivata dopo l’espulsione di António Silva.

Lo sapevi?

L’Inter ha segnato esattamente 200 gol in Champions League, dalla fase a gironi alla finale.

UEFA Champions League, la presentazione delle partite di mercoledì 4 ottobre

Atlético de Madrid – Feyenoord (18:45)

Cinque giorni dopo il pari della prima giornata, in casa della Lazio, arrivato grazie a uno straordinario gol del portiere avversario Ivan Provedel, l’Atlético di Diego Simeone ha battuto il Real Madrid 3-1 nella Liga, avvertendo il Feyenoord che la squadra di Simeone reagisce bene alle battute d’arresto.

Antwerp – Shakhtar Donetsk (18:45)

Toby Alderweireld difensore dell’Antwerp ha avvisato lo Shaktar dopo che la sua squadra è stata battuta per 5-0 dal Barcellona al debutto. “Non è facile essere sconfitti in questo modo”, ha detto. “Ti fa arrabbiare, lo immagazzini ma poi riesci a mettere in campo più grinta nella partita successiva”. La squadra ucraina, che alla prima giornata ha subito tre gol in mezz’ora contro il Porto, sarà altrettanto determinata.

Celtic – Lazio (21:00)

Brendan Rodgers dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Feyenoord, ha affermato: “Se riusciamo ad arrivare all’ultima partita contro il Feyenoord in casa con qualcosa da giocarci, avremo tutte le carte in regola per giocare una grande partita”. Il loro stato di forma a Glasgow contro la Lazio sarà fondamentale se vorranno essere ancora in corsa alla sesta giornata; ma ciò significa che dovranno interrompere la loro serie di dieci partite senza vittorie nella fase a gironi il prima possibile.

Lo sapevi?

La Lazio è imbattuta da sette partite nella fase a gironi di Champions League (V2, P5).

Dortmund – Milan (21:00)

Edin Terzić ha sottolineato cosa c’è da migliorare per il Dortmund dopo la deludente sconfitta per 2-0 a Parigi. “Dovevamo essere più coraggiosi, attaccare di più”, ha detto. “Abbiamo visto dopo l’intervallo cosa possiamo fare se giochiamo con fiducia”. Il Milan ha dimostrato le sue qualità contro il Newcastle alla prima giornata; ora gli uomini di Stefano Pioli devono portare a casa una vittoria dopo il pareggio nella prima partita.

Lo sapevi?

Il Dortmund ha perso solo una delle ultime 15 partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League (V9, P5, S1).

Newcastle – Paris (21:00)

Il Newcastle, dopo l’incoraggiante pareggio in casa del Milan, ha vinto per 8-0 in casa dello Sheffield United in Premier League. “Tre partite, tre reti inviolate, una settimana davvero buona”, ha riassunto il difensore Dan Burn. Anche il Paris dopo la vittoria per 2-0 contro il Dortmund ha messo in campo un’eccellente prestazione in campionato, battendo il Marsiglia 4-0, anche se Kylian Mbappé è uscito zoppicando infortunato.

Leipzig – Man City (21:00)

Dopo il successo per 3-1 del Lipsia in casa dello Young Boys alla prima giornata, la squadra di Marco Rose non potrà permettersi errori contro il City e Erling Haaland che, proprio contro di loro, ha segnato cinque gol nel ritorno degli ottavi della scorsa stagione.

Crvena zvezda – Young Boys (21:00)

Il tecnico dell’YB Raphaël Wicky, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lipsia, ha chiesto ai suoi uomini di giocare con lo stesso coraggio contro ogni squadra. Gli avversari serbi, invece, hanno mostrato una grande grinta, portandosi in vantaggio contro il Manchester City, prima di perdere 3-1. Entrambe le squadre considereranno questa partita fondamentale se vogliono mantenere le speranze di superare la fase a gironi.

Porto – Barcelona (21:00)

Xavi Hernández è stato entusiasta per l’avvio del cammino europeo della sua squadra, con una netta vittoria contro l’Anversa per 5-0. “Tutti i miei giocatori si stanno divertendo”, ha detto. “Stiamo giocando il miglior calcio da quando sono entrato in carica”. Un compito non da poco per il Porto, ma gli uomini di Sérgio Conceição hanno dimostrato di avere la stoffa per queste partite.