Stasera alle ore 21 la sfida più attesa in questo mese di ottobre per i tifosi napoletani, ovvero lo scontro tra titani al Maradona che vedrà la squadra del Calcio Napoli contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una partita che può dare il primo smacco in termine di classifica (attualmente le due squadre sono appaiate a tre punti in testa al girone). Per gli azzurri è importante fare bene, essendo forse l’unica grande chance per strappare punti ai Blancos con oltre sessantamila tifosi che saranno presenti questa sera nell’impianto di Fuorigrotta.

Prima della sfida però, la Società Sportiva Calcio Napoli, con un post sui propri canali social ha annunciato un pre-partita abbastanza movimentato. Ci sarà, infatti, in console il famosissimo dj Joseph Capriati, per dare vita ad spettacolo da urlo e riscaldare a dovere l’atmosfera.

Chi è Joseph Capriati, il dj di Napoli-Real Madrid

Joseph Capriati è un dj nato a Caserta nel 1987, nel suo mondo lavorativo è considerato il “Messi della console”. La sua carriera inizia nel 2007 con i pezzi “Microbiotik” e “C’est la Vie” e, tre anni dopo, nel 2010, esce il suo primo album dal titolo “Save My Soul”. Nel 2013 il dj ha la sua consacrazione con il suo primo tour interamente negli Stati Uniti, che lo rende un’icona nel paese a stelle e strisce. Nel 2017 firma una vera a propria impresa e insieme a Louie Vega si esibisce senza mai fermarsi per quasi 26 ore di fila.

Forte della sua enorme popolarità, Joseph nel 2018 vince l’Ibiza Dj Awards. Diventando un icona dell’isola e delle migliori feste estive delle più grandi mete dei giovani (Mykonos, Formentera, Miami etc). Il classe 87 ritorna dunque al Maradona, visto che ci aveva già suonato nel 2022, con un’esibizione memorabile che ancora oggi è ricordata da tutti i fans del genere musicale. E questa sera è pronto a infiammare l’atmosfera durante il riscaldamento di Napoli-Real Madrid a modo suo.