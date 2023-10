Youth League, il Napoli Primavera perde 4-0 contro i pari età del Real Madrid

Il Calcio Napoli Primavera è stato sconfitto dal Real Madrid per 4-0 nella seconda giornata di UEFA Youth League allo stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola. Partita che si sblocca al 20′ per un fallo in area azzurra di D’Angelo che viene sanzionato con il rigore. Lo tira Gonzalo che segna: 1-0. Da questo momento il Real diventa padrone del match e prima che finisca il tempo segna con Angel e De Llanos in contropiede. Il primo tempo termina 3-0. La Società Sportiva Calcio Napoli accusa il contraccolpo psicologico e non c’è praticamente più contesa. Superata l’ora di gioco gli spagnoli vanno ancora in rete con Gonzalo che firma doppietta e poker. Finisce 4-0 per i baby delle merengues.

UEFA Youth League, la Società Sportiva Calcio Napoli Primavera battuta dal Real Madrid Club de Futbol 4-0

Napoli: Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro, Gioielli, De Chiara (46′ Legnanate), Russo (46′ Mutanda), D’Angelo (60′ Stasi), Vigliotti (46′ Malasomma), Vilardi (46′ Raggioli). All. Tedesco

Nella gara di esordio gli azzurrini sono stati sconfitti dal Braga per 1-0. La classifica: Real Madrid e Braga 6 punti, Napoli e Union Berlino 0.