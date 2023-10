Napoli-Real Madrid 2-3, l’amarezza di Politano: “Li abbiamo chiusi nella loro area”

“C’è grande rammarico perchè avremmo meritato un risultato positivo”. Matteo Politano esprime la sua delusione dopo la serata di Champions.

UEFA Champions League, Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid 2-3, le parole di Matteo Politano a fine partita

UEFA Champions League, Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid 2-3, le parole di Matteo Politano. “Abbiamo giocato alla pari con il Real nell’arco della gara e nel secondo tempo siamo stati capaci anche di dominare il campo. Loro per una ventina di muniti non sono riusciti ad uscire dall’area perché li abbiamo chiusi dietro. Purtroppo non siamo stati capaci di concretizzare la superiorità pur avendo avuto due o tre occasioni molto buone. Comunque abbiamo dimostrato di essere ad un livello alto di prestazione contro un avversario molto forte e questo ci deve dare fiducia e forza”.

UEFA Champions League, seconda giornata: il programma, le partite, dove vederle in tv e streaming, Sky, Amazon Prime Video, Mediaset

Mercoledì 4 ottobre

Royal Antwerp Football Club-Futbol’nyj Klub Šachtar Donec’k (Anversa-Shakhtar) ore 18,45

Club Atlético de Madrid-Feyenoord Rotterdam (Atletico Madrid-Feyenoord) ore 18,45

Celtic Football Club-Società Sportiva Lazio (Celtic-Lazio) ore 21

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund-Associazione Calcio Milan (Borussia Dortmund-Milan) ore 21

Futebol Clube do Porto-Futbol Club Barcelona (Porto-Barcellona) ore 21

Newcastle United Football Club-Paris Saint-Germain Football Club (Newcastle-Paris Saint Germain) ore 21

RasenBallsport Leipzig-Manchester City Football Club (Lipsia-Manchester City) ore 21

Fudbalski klub Crvena Zvezda-Berner Sport Club Young Boys (Stella Rossa-Young Boys) ore 21