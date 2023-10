Dopo la sfida tra il Calcio Napoli e il Real Madrid di ieri sera, con la vittoria in rimonta dei “Blancos” trascinati da un super Bellingham, al termine della partita ha parlato Aurelio De Laurentiis ai microfoni del Chiringuito Tv. Il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli con il giornalista spagnolo ha analizzato alcune vicende tra cui quella di Victor Osimhen (che nelle ultime settimane ha fatto scalpore). Oltre che sul suo calciatore, il presidente ha lasciato un commento anche sull’ex allenatore degli azzurri e attuale del Real, Carlo Ancelotti.

Le parole di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Real Madrid

Il presidente fermato dai giornalisti spagnoli ha risposto ad alcune domande. La prima è sull’ex della sfida, Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano è stato sulla panchina azzurra tra il 2018 e il 2019, esperienza poi chiusa a seguito dell’ammutinamento dello spogliatoio azzurro. Ecco le parole di De Laurentiis a riguardo: “Ancelotti è un amico. Ma non l’ho incontrato per non condizionarlo. Ci rivedremo a Madrid. Gli lascio godere la serata, domattina gli manderò un messaggio. Il Real è molto forte ma alla fine sono soddisfatto della prova del Napoli”.

Il numero uno del Calcio Napoli poi risponde ad una domanda legata prettamente a Victor Osimhen. La risposta data lascia il sorriso a tutti i tifosi del Calcio Napoli che avevano paura di perdere il proprio bomber. Il presidente sembra essere stato categorico, rispondendo con un affermazione molto pesante: “Victor sempre forte. È un giocatore che fa squadra da solo. Non è in discussione. Osimhen rinnoverà il contratto perché i giocatori qui sono felici, diventano tristi solo quando vanno via”.

Dopo le “scuse” del calciatore con un post sui social, ci ha pensato dunque anche il presidente De Laurentiis a chiudere ogni voce di mercato, che vedeva il calciatore già in direzione Premier League. Una notizia ottima per i tifosi azzurri che ritrovano il sorriso dopo una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata.