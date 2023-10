FINE PARTITA

93′ – GOL DELLA FIORENTINA – Gli ospiti la chiudono con Nico Gonzalez in contropiede.

90′ – Ammonito Simeone per fallo in ritardo su Parisi.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

89′ – Ammonito Ranieri per fallo su Olivera.

89′ – Cambia la Fiorentina: fuori Ikone, dentro Comuzzo.

83′ – Triplo cambio per la Fiorentina: fuori Kayode, Duncan e Arthur, dentro Ranieri, Mandragora e Infantino.

77′ – Triplo cambio nel Napoli: fuori Osimhen, Zielinski e Lobotka, dentro Simeone, Lindstrom e Gaetano.

73′ – Cambia la Fiorentina: fuori Brekalo, dentro Nico Gonzalez.

70 ‘ – Ammonito di Bonaventura per fallo su Zielinski.

69′ – Fallo di Martinez Quarta su Raspadori: ammonito.

63’ – GOL DELLA FIORENTINA – Duncan al limite trova un rimpallo molto fortunoso che permette a Bonaventura di trovarsi a tu per tu con Meret: palla all’angolo, nulla da fare per l’estremo difensore azzurro.

58′ – Clamorosa occasione fallita da Osimhen, che ruba palla alla difesa viola ma si fa ipnotizzare da Terracciano a tu per tu con lui.

57′ – Cambia il Napoli: fuori Politano, dentro Cajuste.

57′ – Sfiora ancora il gol la Fiorentina con Ikone, palla che sfiora il palo alla sinistra di Meret.

53′ – Conclusione di Osimhen da posizione defilata, deviazione di Parisi, palla in angolo.

51′ – PALO DELLA FIORENTINA – Contropiede dei viola con Nzola, che punta l’area, serve l’accorrente Ikone, che calcia in maniera potente colpendo il palo alla sinistra di Meret.

46′ – Batte la Fiorentina, riprende l’incontro.

FINE PRIMO TEMPO

50′ – GOL DEL NAPOLI! Victor Osimhen torna a prendersi la responsabilità dei tiri dal dischetto e batte Terracciano.

49′ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI – Ingenuità della difesa della Fiorentina: con Parisi che di petto appoggia troppo corto per Terracciano. Si avventa sulla sfera Osimhen, che salta il portiere e viene atterrato: ammonito l’estremo difensore viola.

45′ – Proteste del Napoli per un intervento molto dubbio in area su Osimhen di Martinez Quarta.

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

39′ – Ci prova Raspadori dal limite, palla alta sopra la traversa.

32′ – Infortunio per Anguissa, costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Raspadori.

28′ – Grande percussione di Lobotka, che arriva in area dopo due dribbling e calcia a rete: para d’istinto Terracciano.

21′ – Il Napoli trova il gol del pareggio con Osimhen, ma la rete viene annullata per fuorigioco netto di Olivera su tocco di Kvaratskhelia.

7′ – GOL DELLA FIORENTINA – Ospiti in vantaggio con Brekalo, bravo a ribadire in gol da posizione defilata dopo il palo colpito dai viola.

5′ – Sfiora il gol il Napoli con Di Lorenzo, che calcia da ottima posizione sfiorando la traversa.

1′ – Batte il Napoli, inizia la partita!

INIZIO PARTITA

Tutto pronto allo stadio Maradona per la sfida di campionato tra il Napoli e la Fiorentina. Questa le formazioni ufficiali schierate dai due tecnici Rudi Garcia e Vincenzo Italiano.

SSC Napoli-ACF Fiorentina: la cronaca della partita in diretta dallo stadio Maradona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

Serie A Tim 2023/2024, ottava giornata: il programma completo, le probabili formazioni

8ª GIORNATA (6-7-8 OTTOBRE 2023)

Empoli Football Club-Udinese Calcio venerdì 6 ottobre ore 18:30

Unione Sportiva Lecce-Unione Sportiva Sassuolo Calcio venerdì 6 ottobre ore 20:45

Football Club Internazionale Milano Inter-Bologna Football Club 1909 sabato 7 ottobre ore 15

Football Club Juventus-Torino Football Club sabato 7 ottobre ore 18

Genoa Cricket and Football Club-Associazione Calcio Milan sabato 7 ottobre ore 20:45

Associazione Calcio Monza-Unione Sportiva Salernitana 1919 domenica 8 ottobre ore 12:30

Frosinone Calcio-Hellas Verona Football Club domenica 8 ottobre ore 15

Società Sportiva Lazio-Atalanta Bergamasca Calcio domenica 8 ottobre ore 15

Cagliari Calcio-Associazione Sportiva Roma domenica 8 ottobre ore 18

Società Sportiva Calcio Napoli-Associazione Calcio Firenze Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20:45

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Associazione Calcio Milan 21 (Champions League)

2. Football Club Internazionale Milano Inter 19 (Champions League)

3. Football Club Juventus 17 (Champions League)

4. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Champions League)

5. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 14 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 13 (Conference League)

7. Unione Sportiva Lecce 12

8. Bologna Football Club 1909 11

9. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 10

10. Frosinone Calcio 9

11. Torino Football Club 9

12. Associazione Calcio Monza 9

13. Associazione Sportiva Roma 8

14. Hellas Verona Football Club 8

15. Genoa Cricket and Football Club 8

16. Società Sportiva Lazio 7

17. Udinese Calcio 5

18. Empoli Football Club 4 (Serie B)

19. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)