Napoli-Fiorentina 1-3: “Avevo chiesto tre vittorie consecutive. Troppe disattenzioni”.

“Sono deluso e amareggiato perché non mi aspettavo una prestazione così da parte nostra” . Il tecnico della Società Sportiva Calcio Napoli Rudi Garcia commenta il match contro la Fiorentina e la sconfitta azzurra.

SSC Napoli-ACF Fiorentina 1-3, le parole del tecnico azzurro Rudi Garcia a fine partita

“E’ un brutto risultato nato anche da disattenzioni. Il primo gol non dovevamo prenderlo perché avevamo preparato queste situazioni da cross laterale, poi dopo il pareggio dovevamo avere la spinta per ribaltare l’inerzia della gara”

“Purtroppo abbiamo sbagliato alcune letture difensive ma anche situazioni offensive. Abbiamo avuto occasioni da gol da sfruttare e che avrebbero ribaltato il corso del match. È mancata lucidità, aggressività, non siamo riusciti a sfruttare la profondità anche quando avevamo spazio per attaccare”

“Poi Anguissa si è infortunato e abbiamo cambiato idea di gioco ma non siamo stati bravi a finalizzare le palle gol create. Adesso dobbiamo essere calmi nell’analizzare la gara e resettare per riprendere il percorso. Avevo chiesto tre vittorie consecutive e finché non riusciremo ad ottenerle saremo sempre fuori e dentro il quarto posto”.

“Adesso siamo fuori dalla zona Champions e il primo obiettivo che va raggiunto è rientrare nella zona alta della classifica. Ricominceremo da Verona cercando di tornare subito alla vittoria. Poi guarderemo avanti per cercare un filotto consecutivo di gare vincenti. Se lavoriamo bene, il tempo ci darà ragione”.