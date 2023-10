Italodisco cantata allo stadio Maradona, Stash: “Ho pianto di gioia. Grazie Napoli”

Non solo tormentone dell’estate ma anche nuovo coro da stadio: il ritornello di Italodisco, il brano del gruppo The Kolors, è stato intonato dai tifosi del Calcio Napoli prima della partita contro il Real Madrid, facendo letteralmente impazzire di gioia il cantante partenopeo Stash.

Italodisco allo stadio, l’inno dei tifosi del Napoli fa gioire Stash

“Mi dicono che lo stadio Maradona di Napoli è letteralmente impazzito sulle note di Italodisco. Penso al me bambino, quando ascoltavo i cori dello stadio e pensavo: chissà se un giorno canteranno una mia canzone. E poi, qualche giorno fa, mi arrivano dei video che mi hanno fatto letteralmente piangere dalla gioia“ – ha scritto il cantante sui social.

“Italodisco è stata scelta per fare il coro ufficiale della Curva B. Io ancora non riesco a crederci. Questo non è solo un sogno che si avvera, sono almeno 4 sogni che si avverano contemporaneamente. Per un artista pop arrivare sullo stadio con una propria canzone vuol dire veramente tanto. Grazie Napoli“ – ha concluso.

Sono stati gli Ultras della Curva B ad esultare a ritmo della nota canzone, cambiandone le parole: “Questa non è Ibiza, ma quale sole, mandolino e pizza. Pullecenella non va in carrozza, sta dint’ ‘e viche e te spezza l’ossa“.

Chi è Stash

Era il 2015 quando il giovane Antonio Fiordispino, in arte Stash, frontman della band The Kolors, trionfava come vincitore del programma Amici, di Maria De Filippi, dando inizio alla sua brillante carriera e facendo gioire l’intera città di Napoli. Quella stessa città che ha voluto celebrare i campioni d’Italia, direttamente dallo stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona, con una sua canzone.

Anche nel corso delle puntate del noto talent, Stash ha più volte omaggiato la sua città: indimenticabile la performance dedicata al grande Pino Daniele con Napule è. Negli ultimi anni è tornato in trasmissione ma stavolta in veste di giudice.