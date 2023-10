Il De Laurentiis furioso: nelle prossime ore valuterà se esonerare Rudi Garcia

Rudi Garcia a rischio esonero. Secondo il quotidiano Repubblica, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando in queste ore la posizione del tecnico Rudi Garcia. Il patron di Filmauro sarebbe furioso per l’atteggiamento della squadra, e ieri sera ha lasciato la tribuna vip velocemente per allontanarsi da occhi indiscreti e sbollire la rabbia per la netta sconfitta, che ha messo ancora una volta in risalto le lacune gestionali di questo avvio di stagione.

Panchina SSC Napoli, Rudi Garcia a rischio esonero: De Laurentiis è furioso con l'allenatore

In tal senso, la sosta arriva al momento giusto: la società avrà infatti il tempo per valutare con calma la posizione dell’allenatore, e prendere la decisione più adeguata per il prosieguo della stagione.

La sensazione, però, è che si continuerà ancora con il tecnico franco-spagnolo: nella sua gestione De Laurentiis infatti non ha mai licenziato un allenatore dopo così poco tempo. L’ultimo ad essere esonerato nel mese di ottobre fu infatti Roberto Donadoni, che però allenava il Calcio Napoli già dalla stagione precedente.

Anche ieri sera, la squadra ha dimostrato di non essere in linea con il pensiero dell’allenatore, e nuovamente ha palesato pubblicamente malumore dopo una sostituzione non condivisa. Questa volta è stato il turno di Matteo Politano mandare a quel paese Garcia.

