La statistica inequivocabile che inchioda Rudi Garcia: è il Napoli peggiore dal 2016

Si è conclusa l`8ª giornata della Serie A TIM 2023/2024. Queste alcune statistiche e curiosità sui match disputati (dati Opta)

Cinque i punti dell’Udinese nel torneo in corso: record negativo per i friulani nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A.

Il Napoli – 14 punti in questa Serie A TIM – ha guadagnato meno di 15 punti dopo le prime otto giornate di Serie A per la prima volta dal 2016/17 (14).

Quattro punti per l’Empoli in questo torneo: soltanto nel 2003/04 i toscani hanno fatto peggio dopo le prime otto partite stagionali di un massimo campionato (due in quell’occasione).

Nikola Krstovic è il sesto giocatore a realizzare almeno quattro gol nelle prime sette presenze in Serie A con la maglia del Lecce nell’era dei tre punti a vittoria dopo Sasa Bjelanovic, Gabriel Strefezza, Javier Chevanton, Cristiano Lucarelli e Marco Mancosu.

Il Sassuolo ha pareggiato una gara di Serie A TIM per la prima volta da maggio scorso (2-2 v Sampdoria in quel caso).

L’Inter ha pareggiato un match di Serie A TIM dopo essere andata in vantaggio di due gol per la prima volta dal 24 febbraio 2019 contro la Fiorentina (3-3 in quel caso).

Il Bologna (2V, 5N, 1P nel 2023/24) è rimasto imbattuto in sette delle prime otto partite stagionali in Serie A per la prima volta dal 1989/90 (2V, 6N in quel caso).

La Juventus è imbattuta nelle ultime 17 sfide contro il Torino in Serie A TIM (13V, 4N), mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi cinque derby.

Tre delle ultime cinque reti della Juventus nel derby contro il Torino in Serie A TIM sono arrivate con un difensore: prima di Gatti, erano andati a segno Danilo e Bremer il 28 febbraio scorso.

Nei cinque precedenti campionati di Serie A in cui ha conquistato sette successi dopo le prime otto giornate oltre a quello attuale, soltanto una volta il Milan non ha conquistato lo scudetto (1951/52).

Per la prima volta dalla stagione 1994/95 due portieri sono stati espulsi nella stessa partita in Serie A (Mike Maignan e Josep Martinez).

Samuele Vignato (24/2/2004) è il più giovane tra i marcatori di questo campionato di Serie A TIM – è inoltre il secondo 2004 a segnare nella competizione, dopo Luka Romero.

Panchina numero 100 in Serie A TIM per Paulo Sousa, che è solo il quinto allenatore straniero a tagliare questo traguardo tra i tecnici che hanno esordito nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria.

Felipe Anderson è stato coinvolto in 100 reti nei cinque grandi campionati europei, esattamente suddivisi in 50 gol e 50 assist: dal suo esordio in Europa nel 2013/14, solo altri due giocatori brasiliani hanno segnato almeno 50 reti e servito almeno 50 passaggi vincenti: Neymar e Roberto Firmino.

Sead Kolasinac è il secondo giocatore bosniaco a segnare in Serie A con l’Atalanta, dopo Zlatan Muslimovic (doppietta contro la Fiorentina il 9 febbraio 2008).

Matías Soulé è il giocatore più giovane (aprile 2003) ad aver preso parte ad almeno tre gol (due reti, un assist) in questo campionato.

Milan Djuric è tornato a segnare in Serie A TIM per la prima volta dallo scorso gennaio (vs. Torino) – il bosniaco ha realizzato di testa le ultime cinque marcature nel massimo campionato.

Il Cagliari è la squadra contro cui Andrea Belotti ha preso parte a più gol in Serie A TIM: 13 partecipazioni, otto gol e cinque assist.

Quello di Nahitan Nández è stato il primo gol del Cagliari realizzato nel secondo tempo in questo campionato.

Giacomo Bonaventura (sei: quattro reti e due assist) è il centrocampista che ha partecipato a più gol in questa Serie A TIM.