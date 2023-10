Garcia verso la conferma sulla panchina del Napoli: decisione rinviata a novembre

Aurelio De Laurentiis sarebbe orientato a confermare Rudi Garcia sulla panchina del Calcio Napoli. Nonostante la brutta sconfitta in casa contro la Fiorentina e il peggiore avvio di stagione dal 2016, il patron partenopeo avrebbe confermato la fiducia al tecnico francese rinviando il giudizio alla sosta di novembre.

Verso la conferma di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli

In tarda mattinata – riporta l’Ansa – si è svolto un incontro tra Garcia, De Laurentiis, il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo Mauro Meluso e il capo dell’Area scouting, Maurizio Micheli. Insieme avrebbero convenuto di aspettare il mese di novembre, dopo le partite contro Verona, Milan, Salernitana ed Empoli in campionato, l’Union Berlino in Champions League. Ci potrebbe essere tuttavia una rottura in caso di peggioramento generale delle prestazioni o dei rapporti con lo spogliatoio.

Lo spogliatoio deve fare pace con l’allenatore

Non bisogna sottovalutare infatti il comportamento mostrato dai calciatori, in ultimo Matteo Politano ed ancora Victor Osimhen sostituito con il Napoli in svantaggio ed a circa un quarto d’ora dalla fine nel match contro la Viola. Senza contare gli altri cambi che racchiudono in sé ragioni incomprensibili.

Decisione rinviata a novembre

Chissà se questo mese scarso potrà servire davvero a cambiare rotta. I tifosi se lo augurano, ma soprattutto sperano che a novembre non sia ormai troppo tardi per poter ambire alla lotta per lo Scudetto. Il vertice ora dista 7 punti, una distanza importante ma con un campionato intero davanti.