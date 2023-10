ESCLUSIVA/ Ultim’ora: De Laurentiis pronto ad esonerare Garcia nei prossimi giorni

Secondo quanto raccolto in esclusiva da VesuvioLive, Rudi Garcia lascerà la panchina della Società Sportiva Calcio Napoli durante questa sosta. Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti pronto ad esonerare il tecnico già nelle prossime ore. La dirigenza è all’opera freneticamente per trovare il sostituto ideale.

De Laurentiis pronto ad esonerare Rudi Garcia nei prossimi giorni

La squadra sarebbe tutta contro il tecnico, accusato tra le altre cose di aver avuto atteggiamenti presuntuosi nello spogliatoio. Il club sta temporeggiando in queste ore per trovare il sostituto migliore, ed affidargli la guida tecnica della squadra già dalla prossima partita alla ripresa del campionato. Seguiranno aggiornamenti in merito.