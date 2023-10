VIDEO/ Imbarazzante Garcia: “Ho messo Elmas per puntare un ammonito”. Ma era già uscito

Dopo soli quattro mesi è già arrivato ai titoli di coda il rapporto tra la Società Sportiva Calcio Napoli e Rudi Garcia. Una relazione, quella tra il tecnico e la squadra, che si è dimostrata turbolenta fin dalla prima partita, e che è sfociata in una serie di atteggiamenti di pubblica insofferenza inscenati dagli stessi calciatori, non soddisfatti della gestione dell’allenatore. La piazza è insorta già da alcune settimane nei confronti del francese, accusato di aver rovinato l’umore del gruppo e soprattutto lo splendido gioco messo in campo nella stagione passata con scelte a dir poco controverse.

Imbarazzante Garcia: “Ho inserito Elmas per puntare Camavinga già ammonito”. Ma il madrileno era già stato sostituito

L’ex calciatore Lele Adani, nel corso di un suo intervento alla nota Bobo Tv, ha sottolineato un errore marchiano commesso da Garcia nella valutazione di una sostituzione effettuata durante la sfida di Champions League Napoli-Real Madrid.

Uno sbaglio inammissibile, da principiante, che non può essere concepito a certi livelli. Come si può ascoltare dalle parole rilasciate a Sky, infatti, a precisa domanda di Fabio Capello sull’inserimento di Eljif Elmas al posto di Matteo Politano, avvenuto al 70′, l’allenatore ha risposto adducendo la decisione al desiderio di mettere in difficoltà su quella fascia il madrileno Camavinga, già ammonito. Il centrocampista di Ancelotti era però in realtà stato già sostituito ben sei minuti prima.

Un ingiustificabile abbaglio che ha sottolineato, se ce ne fosse ancora bisogno, lo stato confusionale in cui si trova il tecnico ex Roma. Intanto, come segnalato in esclusiva ieri 9 ottobre dalla redazione di VesuvioLive, il club di Aurelio De Laurentiis ha già scelto di sostituire Rudi Garcia nel corso di questa sosta per le nazionali. Si attende solo di conoscere il nome del suo sostituto.