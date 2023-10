De Laurentiis “Mi dispiace quando devi esonerare qualcuno, ma nel calcio capita”

Il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal quotidiano Repubblica.

De Laurentiis su Rudi Garcia: “Con lui sto vivendo un momento no”

Il patron azzurro ha parlato dell’imminente esonero del tecnico Rudi Garcia, che stando alle indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di VesuvioLive, avrebbe le ore contate: “Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano”.