De Laurentiis oggi proporrà la rescissione contrattuale a Rudi Garcia

Potrebbe essere oggi il giorno dell’addio ufficiale di Rudi Garcia alla Società Sportiva Calcio Napoli. Il tecnico francese, dopo aver trascorso questo inizio turbolento di settimana a Nizza dalla famiglia, rientrerà oggi a Castel Volturno per dirigere, teoricamente, l’allenamento programmato per il pomeriggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis incontrerà nelle prossime ore al Konami Training Center l’allenatore, per proporgli una rescissione contrattuale che aiuterebbe entrambe le parti: il club risparmierebbe dal punto di vista economico il suo ingaggio, mentre il mister risparmierebbe il marchio a fuoco permanente dell’esonerato a furor di popolo, che di fatto metterebbe il punto esclamativo alla fine della sua carriera ad alti livelli.

Repubblica: “Oggi De Laurentiis chiederà a Garcia la rescissione contrattuale”

I partenopei hanno maturato nei giorni scorsi la decisione di cambiare guida tecnica: mentre si vociferava una fiducia a tempo per Garcia, la redazione di VesuvioLive in esclusiva dava per certo il suo esonero già due giorni fa, nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre. Fonti vicinissime alla squadra ci confermavano infatti che la sconfitta con la Fiorentina allo stadio Maradona aveva reso De Laurentiis furibondo, ed il tecnico era oramai in rotta di collisione irrimediabile con i calciatori, che lo accusavano tra le altre cose di essere presuntuoso nella comunicazione con loro. Un finale amaro insomma, di un film che non è mai piaciuto alla platea.