Anguissa si ferma per infortunio, il Napoli trema: i tempi di recupero

Per il Calcio Napoli piove sul bagnato. Dopo la situazione complessa sulla panchina con il “triangolo” Garcia-De Laurentiis-Conte a seguito delle voci su un probabile esonero del tecnico francese, la squadra azzurra deve far fronte anche ai problemi relativi al campo di gioco. Infatti come riportato dal Corriere Dello Sport, per la Società Sportiva Calcio Napoli si è fermato per infortunio Frank Zambo Anguissa e lo stop è una brutta tegola sia per l’importanza del calciatore negli schemi degli azzurri, sia per la durata, poiché il calciatore rischia di stare fermo a lungo.

I tempi di recupero per Zambo Anguissa, il Napoli trema

Secondo gli esami svolti ieri nel tardo pomeriggio, il centrocampista camerunense ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. L’infortunio arrivato durante la sfida contro la Fiorentina, aveva preoccupato sin da subito i tifosi del Napoli, vista la difficoltà del centrocampista anche solo nel camminare. Il Corriere dello Sport poi in mattinata ha provato a fare le prime stime dei tempi di recupero.

I tempi di recupero di Anguissa

Anguissa con tutta probabilità salterà tutto il mese di ottobre e l’inizio di novembre, stando fermo tra le 3 alle 4 settimane. L’obiettivo è far ritornare il calciatore a cavallo tra l’Union Berlino e il Milan. Il camerunense dunque si aggiunge ad una lista che aumenta di settimana in settimana, infatti oltre a lui, attualmente ai box ci sono Juan Jesus (ha alternato l’ultimo allenamento iniziando col gruppo e finendo con un personalizzato), Gollini e Politano (fermato nelle ultime ore dall’influenza e assente nell’ultimo allenamento), senza dimenticare Rrhamani che però è vicino al rientro e dopo la sosta sarà regolarmente in campo.

Il Napoli in attesa di recuperare tutti i calciatori impegnati con le proprie nazionali continuerà col suo percorso d’allenamento serratissimo voluto da Rudi Garcia, infatti oggi è prevista una doppia seduta d’allenamento, nonostante ci siano solamente 11 calciatori attualmente a disposizione del tecnico francese.