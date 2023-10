Koulibaly svela: “Il Napoli è con Garcia, me lo hanno detto alcuni calciatori”

Il periodo in casa Calcio Napoli è sicuramente tra i peggiori degli ultimi anni, in una condizione simile a quella dell’ammutinamento durante il periodo di Carlo Ancelotti. Con la vicenda Garcia sempre più nel vivo sono tante le voci che sono uscite in questi giorni e che vogliono l’allenatore ex Roma lontano dagli azzurri. Nelle ultime ore sulla vicenda ha parlato anche l’ex difensore della Società Sportiva Calcio Napoli, Kalidou Koulibaly, che ha svelato un clamoroso retroscena e la volontà dello spogliatoio nella vicenda Conte-Garcia.

Le parole di Koulibaly sul Napoli e il caso Garcia

L’ex capitano degli azzurri ha parlato su Instagram, durante la live di Marialuisa Jacobelli. Il difensore ha prima parlato di Rudi Garcia in generale e poi ha svelato il clamoroso retroscena, ottenuto grazie alla grande amicizia che ha con molti dei calciatori all’interno dello spogliatoio del Napoli. Ecco le sue parole: “Garcia è un grande allenatore e ha bisogno di tempo per adattarsi, come successo agli altri allenatori in passato. I giocatori sono con lui, ho parlato con 2-3 di loro e me l’hanno confermato. Devono continuare a lavorare come sempre e andrà tutto bene. Spero per lui che la società abbia la pazienza per farlo lavorare tranquillamente”.

Una dichiarazione abbastanza pesante da parte del difensore senegalese, che al cospetto delle tante voci arrivate nelle ultime ore contro il tecnico francese, l’ex capitano degli azzurri ha deciso di schierarsi con Garcia. Nel frattempo come confermato dal Corriere dello Sport, in mattinata c’è stato un confronto tra De Laurentiis e i senatori della squadra per decidersi sul da farsi. Il presidente degli azzurri ha poi deciso di rimanere al Konami Center per seguire il primo allenamento della giornata (ci sarà anche una sessione nel pomeriggio) da vicino per capire bene gli umori e l’atmosfera che si respira attorno alla squadra azzurra.